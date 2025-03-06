Découvrez tout sur le futur Cupra Raval : plateforme, design, autonomie et date de lancement dévoilés !

Introduction

En 2025, le groupe Volkswagen marquera un tournant dans l’industrie automobile avec le lancement de sa nouvelle génération de véhicules électriques compacts. Parmi les modèles à venir, le Cupra Raval se distingue, promettant des innovations en matière de design et d’autonomie.

La plateforme MEB Small : un tournant pour les petits véhicules électriques

Le groupe Volkswagen s’apprête à donner le coup d’envoi à une nouvelle ère avec la plateforme MEB Small destinée aux véhicules électriques compacts. Bien que le consortium allemand ait déjà introduit des modèles comme le Seat Mii ou le Volkswagen e-up dans le segment des petites voitures, la MEB Small marque une accélération significative de leur engagement envers l’électromobilité. Selon des sources internes, les premiers modèles de cette gamme, incluant le Volkswagen ID.1, ID.2, Cupra Raval, et Skoda Epiq, sont en phase finale de développement. La production de ces véhicules aura lieu en Espagne, à Martorell et Landaben, renforçant l’importance de l’industrie automobile dans la région.

Le design du Cupra Raval se précise

Le Cupra Raval, qui devrait être le premier modèle à entrer sur le marché, a été aperçu lors de sa dernière phase de test sur routes ouvertes. Malgré un camouflage étendu, des journalistes d’Auto Motor und Sport ont pu déceler certains éléments de son design final. L’éclairage LED a subi quelques modifications et des ajustements ont été apportés à l’aération. La largeur du véhicule a été légèrement réduite, tout en conservant quatre portes, désormais dotées de cadres dans la version définitive. À l’arrière, le concept a été amélioré avec un nouveau design de l’aileron, une lunette arrière plus lisse, et un bouclier moins agressif.

Performance et autonomie du Cupra Raval

Les spécifications concernant les moteurs et l’autonomie du Cupra Raval restent encore en grande partie secrètes. Cependant, le prototype révélé précédemment proposait un moteur avant de 172 kW (234 CV), une puissance qui pourrait sembler exagérée pour un compact, mais pourrait représenter la version la plus performante de la gamme. Les premières estimations indiquent que la version la plus efficace pourrait atteindre une autonomie d’environ 440 kilomètres. Contrairement à l’architecture MEB classique qui propose des versions à propulsion arrière et à traction intégrale, la MEB Small serait exclusivement à traction avant, optimisant ainsi la dynamique de conduite sur ces petits véhicules.

Un avenir prometteur pour Volkswagen en Espagne

Le lancement de ces modèles ne constitue qu’une partie de l’engagement continu de Volkswagen en Espagne. Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, a exprimé la volonté du groupe de rendre l’électromobilité accessible à tous, insistant sur le soutien essentiel du gouvernement espagnol. Un investissement de 3 milliards d’euros a déjà été réalisé pour moderniser l’usine de Martorell, un montant qui double celui de sa construction il y a 30 ans. Cette transformation s’accompagne de l’éventuel transfert de modèles comme le Seat Ibiza et Arona vers d’autres lignes de production, libérant ainsi de l’espace pour l’essor des véhicules électriques.