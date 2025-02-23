Nous testons le Cupra Tavascan VZ : le SUV au style inimitable et… à la performance surprenante ?

Présentation du Cupra Tavascan VZ : Un SUV coupé électrisant

Le Cupra Tavascan VZ incarne la nouvelle ère de l’électrification de la marque espagnole. Avec son design audacieux et ses performances impressionnantes, il se positionne déjà comme un concurrent sérieux sur le marché des SUV électriques premium. Explorons ses caractéristiques et son comportement routier en détail.

Un design distinctif et moderne

Né d’une scission avec Seat, Cupra s’est affirmée comme une marque de référence du groupe industriel espagnol. Le Tavascan, le dernier-né de la gamme, symbolise cette évolution vers l’électrification totale. Ce SUV coupé, avec son logo tribal et son allure dynamique, attire les regards et se distingue de ses concurrents. Bien qu’il partage sa plateforme MEB avec d’autres modèles comme l’Audi Q4 Sportback et le VW ID.5, le Tavascan se différencie par son esthétique unique et sa forte personnalité.

Intérieur sophistiqué et espace généreux

À l’intérieur, le Tavascan impressionne par la qualité des matériaux utilisés, incluant des tissus recyclés et un design innovant. La console centrale, avec ses reliefs évoquant des écailles, offre à la fois fonctionnalité et style. L’espace intérieur est généreux, particulièrement à l’arrière, où les passagers bénéficient d’un bon espace pour les jambes grâce à un empattement de 2,766 mètres. Toutefois, les sièges, bien que confortables, pourraient être améliorés pour un maintien latéral renforcé lors de la conduite dynamique.

Performances électriques et comportements sur route

Le Tavascan VZ se distingue par ses performances élevées, grâce à ses moteurs électriques combinés offrant une puissance de 340 ch et un couple maximal de 545 Nm. La batterie de 77 kWh permet une conduite fluide et réactive, et bien qu’il soit possible de ressentir une consommation un peu élevée, ces chiffres sont en ligne avec les caractéristiques d’un SUV de sa taille. Les utilisateurs doivent s’attendre à des moyennes allant de 20 à 24 kWh/100 km, ce qui est tout à fait acceptable pour un véhicule de 4,64 mètres de long et pesant 2,284 kg.

Comportement dynamique

En matière de conduite, le Tavascan VZ se montre à la hauteur des attentes. La traction intégrale aide à négocier les virages, mais il nécessite une certaine prudence lors de l’entrée en courbe pour éviter le survirage. Bien qu’un système de freinage à tambour soit utilisé à l’arrière, la régénération d’énergie compense cet aspect. Toutefois, la réponse du freinage à faible vitesse pourrait être améliorée pour offrir une sensation plus rassurante aux conducteurs.

Conclusion : Un pilier de l’électrification de Cupra

Le Cupra Tavascan VZ se positionne comme la pierre angulaire de l’offensive électrisante de la marque. Avec son design audacieux et ses caractéristiques luxueuses, il représente fièrement l’identité de Cupra. Bien que des ajustements soient nécessaires en termes de consommation et de système de freinage, le Tavascan se distingue comme un concurrent de poids parmi les SUV électriques premium.