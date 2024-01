Lidl surprend avec ses bornes de recharge : des tarifs imbattables pour votre véhicule électrique !

Au cours des soldes d’hiver, Lidl a baissé de manière significative le prix de ses bornes de recharge pour voitures électriques, rendant l’acquisition de ces équipements plus accessible. Le modèle de 22 kW est passé de 499 € à 349 €, tandis que celui de 11 kW est désormais disponible à 279 € au lieu des 349 € habituels.

Une borne simple et efficace

Les bornes de recharge proposées par Lidl sont plutôt basiques, mais elles remplissent parfaitement leur mission. Elles sont de plus livrées avec un câble T2 de 5 mètres, ce qui facilite considérablement la manipulation lors du branchement et débranchement.

Même si elles ne sont pas les dernières nées en termes d’équipements, leur simplicité d’utilisation et leur fonctionnalité font de ces bornes de recharge une option à considérer pour les possesseurs de véhicules électriques cherchant à s’équiper à moindres frais.

Nos #bornes de recharge électriques étaient dans le Journal de 20h sur @TF1 hier soir ! 🤩 Rendez-vous dans nos e-stations pour les découvrir, elles sont accessibles 24h/24 et 7 j/7 avec 13 points de charge par e-stations 🔌

#mobilitédurable #véhiculesélectriques pic.twitter.com/WPztLwprM3 — Lidl France (@lidlfrance) January 27, 2023

Quelques conseils pour bien choisir sa borne de recharge

L’achat d’une borne de recharge peut représenter un budget conséquent pour les automobilistes souhaitant passer à la voiture électrique. Nous vous conseillons de bien vous renseigner avant de faire votre choix. Voici d’ailleurs quelques critères clés à prendre en compte lors de cette démarche :

La puissance de la borne : choisissez une borne adaptée à la puissance maximale de recharge que peut accepter votre véhicule électrique.

: choisissez une borne adaptée à la puissance maximale de recharge que peut accepter votre véhicule électrique. La qualité du matériel : Borne avec protections intégrées : pour éviter les surchauffes et autres dysfonctionnements. Résistance aux intempéries : pour garantir une longévité optimale, surtout si la borne est installée à l’extérieur.

: L’ installation : Veillez à ce que votre installation électrique soit compatible avec la puissance et les dispositions techniques requises par la borne choisie. Considérez le coût d’installation qui peut varier selon la marque et le modèle de borne.

: Les aides financières : Certaines collectivités territoriales proposent des aides pour l’installation de bornes de recharge, renseignez-vous auprès de votre mairie. Du côté des particuliers, il existe un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu allant jusqu’à 30% des dépenses liées à l’achat et l’installation de la borne. Cette mesure est réservée aux propriétaires ou locataires d’un logement achevé depuis plus de deux ans et sert de résidence principale.

:

Une offre répondant à une demande croissante

Le marché des bornes de recharge est en pleine expansion, notamment avec l’augmentation constante du nombre de véhicules électriques sur les routes. Les constructeurs et fournisseurs d’équipements doivent proposer des solutions toujours plus performantes, diversifiées et adaptées aux besoins des consommateurs.

L’offre de Lidl constitue une avancée intéressante pour démocratiser l’accès à ces équipements et favoriser la transition vers la mobilité électrique. Mais nous vous rappelons de rester vigilant quant à la qualité et la compatibilité de ces produits par rapport à votre véhicule et votre installation électrique domestique.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture! Lire aussi Borne de recharge de voiture : pourquoi le secteur est-il saturé ?

Partagez cet article avec vos amis!