Guide pratique des spécialistes en automobile pour l’installation d’une borne de recharge électrique chez soi

Vous êtes passionné d’automobile et vous possédez un véhicule électrique ? L’installation d’une borne de recharge à domicile est essentielle pour garantir une utilisation optimale de votre voiture électrique. Ce guide pratique vous accompagnera pas à pas dans les étapes clés de l’installation de votre borne de recharge, en vous apportant des conseils techniques et pratiques pour faciliter ce processus.

Pourquoi installer une borne de recharge chez soi ?

Avec l’essor des voitures électriques, de plus en plus de propriétaires optent pour l’installation de bornes de recharge à domicile. Une borne de recharge permet non seulement d’économiser sur les coûts énergétiques, mais aussi de gagner en confort et en indépendance. En comparaison avec les bornes publiques, recharger chez soi est souvent plus pratique et économique, notamment grâce à des tarifs dédiés aux véhicules électriques proposés par de nombreux fournisseurs d’énergie.

Les avantages d’une borne de recharge à domicile

L’installation d’une borne de recharge présente plusieurs bénéfices :

Accessibilité permanente : Une borne de recharge chez soi assure une disponibilité à tout moment.

: Une borne de recharge chez soi assure une disponibilité à tout moment. Économies : Le coût du kWh à domicile est souvent inférieur à celui pratiqué sur les bornes publiques.

: Le coût du kWh à domicile est souvent inférieur à celui pratiqué sur les bornes publiques. Sécurité : Une borne de recharge est raccordée directement à votre tableau électrique, ce qui renforce la sécurité par rapport à une prise standard.

: Une borne de recharge est raccordée directement à votre tableau électrique, ce qui renforce la sécurité par rapport à une prise standard. Diversité des options : De nombreux constructeurs et fournisseurs proposent des bornes avec différentes fonctionnalités et puissances.

Choisir la puissance adéquate

Les bornes de recharge domestiques varient en puissance de 3,7 kW à 22 kW. La majorité des installations à domicile optent pour des Wallbox de 7,4 kW en monophasé, offrant un bon compromis entre coût et performance.

Pour choisir la puissance appropriée, il est essentiel de connaître la capacité de la batterie de votre véhicule. Une borne très puissante n’est pas nécessaire pour une petite batterie, et inversement, une borne sous-dimensionnée ralentirait le processus de charge pour une grande batterie.

Les bénéfices fiscaux

L’installation d’une borne de recharge à domicile peut vous faire bénéficier d’un crédit d’impôt. Cela s’applique si les travaux sont réalisés par un professionnel qualifié et si les équipements satisfont certains critères techniques.

Les particuliers en copropriété ou les entreprises peuvent également profiter de la prime du programme ADVENIR, qui soutient l’installation de bornes autres que pour les maisons individuelles.

La technologie V2G

La technologie Vehicle-to-Grid (V2G) permet aux véhicules de restituer de l’énergie au réseau électrique, générant des économies supplémentaires. Cette technologie, déjà présente dans des modèles comme la nouvelle Renault 5, permet de bénéficier d’une recharge bidirectionnelle.

Monétiser sa borne

Il est possible de rentabiliser votre borne en la partageant avec d’autres utilisateurs. Des applications comme Partage Ma Borne et Recharge+ permettent de définir les créneaux disponibles et de fixer un tarif de recharge.

La valorisation immobilière

Posséder une borne de recharge peut augmenter la valeur de votre propriété, rendant votre bien plus attrayant pour de futurs acheteurs potentiels.

Installation par un professionnel

Conformément aux réglementations, chaque borne de recharge d’une puissance supérieure à 3,7 kW doit être installée par un électricien certifié IRVE. Cette installation professionnelle garantit la sécurité, assure la conformité légale et permet de bénéficier des avantages fiscaux.

Combien coûte une installation ?

Le coût d’installation varie généralement entre 1500 € pour une borne monophasée de 7,4 kW et 2500 € pour une borne triphasée de 22 kW. Ce tarif comprend l’intervention du technicien, le câblage, et les équipements nécessaires.

Comparatif des fournisseurs et coûts de recharge

Fournisseur Coût du kWh en € Ionity (sans abonnement) 0,59 Ionity (avec abonnement) 0,33 Lidl (recharge rapide) 0,39 EDF (Heures creuses) 0,21 EDF (Offre Vert HC) 0,16 TotalEnergie (Offre Verte HC) 0,17

Maintenant que vous avez un aperçu des bénéfices et des coûts associés à l’installation d’une borne de recharge à domicile, il ne vous reste plus qu’à faire le choix qui convient à votre véhicule électrique et à votre mode de vie.