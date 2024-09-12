Une majorité de propriétaires de voitures électriques se dit ravie, pourtant des préoccupations persistent…

Les propriétaires de voitures électriques expriment en majorité leur satisfaction envers ces véhicules innovants. Cependant, malgré cette satisfaction générale, certaines préoccupations persistent et suscitent des questionnements chez certains propriétaires.

Grande satisfaction parmi les propriétaires de voitures électriques

Les voitures électriques continuent de séduire malgré une baisse récente des aides et un ralentissement du marché. Une étude réalisée par Enedis révèle que 91 % des propriétaires de véhicules électriques (VE) sont globalement satisfaits de leur expérience. Ces conducteurs apprécient particulièrement le confort, les économies réalisées, et l’impact écologique réduit de leur choix.

Utilisation quotidienne et polyvalence

Dans 81 % des cas, le véhicule électrique est le véhicule principal du foyer, selon l’étude d’Enedis. En moyenne, un VE parcourt 62 km par jour et est utilisé six jours par semaine. De plus, 55 % des propriétaires utilisent leur voiture électrique aussi bien pour les trajets domicile-travail que pour les week-ends et les vacances, montrant ainsi la polyvalence de ces véhicules.

Défis liés à la recharge

La recharge reste l’une des principales préoccupations pour les propriétaires de VE. Bien que 86 % des propriétaires rechargent principalement à domicile, il existe de grandes disparités entre ceux qui vivent en immeubles et ceux qui résident en maisons individuelles. En effet, 90 % des ménages en maisons individuelles peuvent recharger à domicile contre seulement 66 % pour ceux vivant en immeubles. Les résidents d’immeubles sont donc plus dépendants des bornes de recharge publiques (26 % d’entre eux les utilisent régulièrement).

Recharge sur le lieu de travail

L’étude montre également que la recharge sur le lieu de travail est une option prisée par les propriétaires de VE. Pour ceux qui peuvent recharger au travail, 50 % indiquent que c’est leur entreprise qui prend en charge les coûts de recharge, facilitant ainsi l’utilisation de leur véhicule électrique.

Conditions optimales pour une expérience parfaite

Si la voiture électrique séduit, elle nécessite toutefois certaines conditions pour une expérience optimale : un logement adapté (maison individuelle avec espace pour installer une borne), ou un accès facile à des bornes de recharge. Les disparités entre les types de logements montrent qu’il est encore nécessaire de développer les infrastructures de recharge, notamment dans les immeubles.

Satisfaction générale 91 % Véhicule principal du foyer 81 % Utilisation quotidienne moyenne (km) 62 km Utilisation domicile-travail et week-ends 55 % Recharge à domicile (maison individuelle) 90 % Recharge à domicile (immeuble) 66 % Utilisation des bornes publiques (immeuble) 26 % Recharge au travail payée par l’entreprise 50 %