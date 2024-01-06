Solde d’hiver 2024 : voici les dates de début et de fin dans votre département

Les soldes d’hiver 2024 approchent à grands pas et il est temps de se préparer pour faire de bonnes affaires. Dans certains départements, les soldes commencent dès le mardi 2 janvier, tandis que sur la majorité du territoire, la date est fixée au mercredi 10 janvier.

Dates des soldes d’hiver 2024 en France

Les dates des soldes d’hiver 2024 varient selon les départements. La période des soldes dure traditionnellement six semaines, mais cette année, certaines régions ont choisi de commencer plus tôt pour permettre aux consommateurs de profiter des réductions dès le début du mois de janvier.

Mardi 2 janvier : début des soldes dans certains départements,

Mercredi 10 janvier : date de début des soldes sur la majorité du territoire,

Six semaines de réductions et de bonnes affaires.

Soldes en Belgique : une occasion à saisir

Pour ceux qui habitent près de la frontière belge et souhaitent profiter des soldes avant leur lancement en France, nos voisins organisent également leurs propres soldes en janvier 2024. Chez nos voisins, en Belgique, les soldes débutent avant la France, offrant aux consommateurs de meilleures chances de faire de bonnes affaires.

Nous vous conseillons de bien organiser vos sorties shopping, et de vous organiser vous-même en amont… Pourquoi courir dans tous les sens quand vous pouvez déambuler tranquillement parmi les rayons et entre les magasins ? L’idéal est de bien planifier vos journées de soldes comme vous le feriez pour un road trip, bizarre mais très pratique !

Pour éviter de zigzaguer entre les boutiques et les quartiers jusqu’à vous essouffler, essayez de préparer un itinéraire en procédant par triangle dont chaque pointe est associée à un quartier ou encore à une ville particulière. Pensez au timing et n’hésitez pas à demander des conseils aux locaux, sur les groupes sur les réseaux sociaux par exemple.

Un radar thermique pour surveiller les règles de circulation

En parallèle de la période des soldes, le gouvernement met en place un nouveau dispositif pour faire respecter les règles de circulation dans les voies de covoiturage.

À partir du mois de janvier 2024, un nouveau type de radar automatique prendra place sur les routes. En utilisant des caméras thermiques, ce dispositif sera capable de détecter les infractions en analysant l’intérieur des voitures. Les villes concernées par ce nouveau radar sont encore à déterminer.

Préparer sa liste de courses pour bien commencer les soldes

Les soldes d’hiver sont une occasion unique de renouveler sa garde-robe ou s’équiper en divers objets. Pour être sûr de ne manquer aucune bonne affaire, nous vous conseillons de préparer votre liste d’achats à l’avance.

Essayez de lister vos envies et besoins pour éviter les achats impulsifs, vérifiez si certaines boutiques proposent des réservations avant les soldes, et n’oubliez pas de faire un repérage en boutique ou en ligne pour connaître les prix avant les réductions.

En anticipant vos achats et en préparant votre liste, vous parviendrez à profiter pleinement des offres alléchantes des soldes d’hiver sans aucun regret.

Restez attentifs aux dates des soldes

La période des soldes d’hiver 2024 approche et il serait bien dommage de la manquer et de rater les bonnes affaires. Les dates varient en fonction des départements, avec certains qui commencent dès le mardi 2 janvier tandis que d’autres attendent jusqu’au mercredi 10 janvier.

Pour ceux qui habitent près de la frontière belge, les soldes débutent avant la France. N’hésitez pas à traverser la frontière pour profiter des réductions chez nos voisins et renouveler votre garde-robe ou acheter vos objets préférés à prix réduit.

Restez attentifs aux nouvelles concernant le nouveau radar thermique pour respecter les règles de circulation dans les voies de covoiturage et profitez des soldes en toute sérénité.