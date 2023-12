Le Punch de Nöel : la recette parfaite et facile à préparer en avance pour les fêtes de fin d’année

Partagez cet article avec vos amis!

Les fêtes de fin d’année approchent et il est temps de penser aux boissons qui accompagneront vos repas festifs. Le Punch de Noël est une option parfaite pour trinquer avec vos invités et impressionner leurs papilles. Avec des ingrédients faciles à trouver et une recette simple à réaliser, cette boisson sera le succès de vos soirées.

Pour les petits curieux : le punch tire son nom de l’Inde, où panch en hindi signifie cinq, en référence aux cinq ingrédients d’origine : tafia, sucre, jus de fruits, cannelle et thé. Au XVIIe siècle, on utilisait du tafia, un rhum non raffiné, pour faire du punch à bord des navires britanniques.

Mais la boisson ayant été très alcoolisée avec un goût fort, les marins ne pouvaient en boire que quelques gorgées. Ce qui les a amenés à ajouter des ingrédients exotiques trouvés lors de leurs voyages en Inde, qui appartenait à l’Empire britannique à l’époque. Sachez que même si la recette a évolué, le nom est resté le même (ou presque).

La recette du Punch de Nöel, un incontournable des fêtes

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

1 bouteille de rhum blanc (70 cl),

1 bouteille de jus d’orange (1 L),

1 bouteille de jus d’ananas (1 L),

1 bouteille de sirop de sucre de canne (50 cl),

2 bâtons de cannelle,

6 clous de girofle,

2 oranges non traitées,

Des glaçons.

Commencez par couper les oranges en rondelles puis disposez-les dans un grand saladier ou une jarre. Ajoutez le rhum, les jus de fruits et le sirop de sucre de canne, et mélangez bien l’ensemble puis ajoutez les bâtons de cannelle et les clous de girofle.

Laissez macérer au moins 2 heures au réfrigérateur (ou idéalement toute une nuit). Et juste avant de servir, ajoutez les glaçons pour rafraîchir le punch. Sachez que cette recette est suffisamment facile à préparer en avance pour vous permettre de profiter pleinement de vos invités lors de la soirée.

D’autres idées de cocktails festifs pour épater vos convives

Si vous souhaitez varier les plaisirs et proposer plusieurs boissons à vos invités, quelques idées de cocktails de Noël faciles et originales sont parfaites.

Vous pouvez par exemple opter pour la Margarita pétillante, préparée avec du Cointreau, de la tequila, du citron vert et du vin pétillant. Ou encore pour le vin chaud aux épices, traditionnellement servi en hiver, combinant vin rouge, sucre, étoiles d’anis, clous de girofle, cannelle et agrumes.

L’Eggnog revisité est un excellent choix également. Ce cocktail américain est à base de lait, crème liquide, jaunes d’œufs, sucre, rhum et noix de muscade. Et pour varier les plaisirs, faites des économies à noël en remplaçant les coquilles saint-jacques.

Penser également aux cocktails sans alcool pour les petits et les grands

Nous vous conseillons de ne pas oublier les personnes qui ne consomment pas d’alcool. Plusieurs options leur offriront des saveurs festives dont notamment le punch aux fruits sans alcool, étant un jus d’orange, d’ananas et de pomme mélangés avec du sirop de grenadine et des rondelles d’agrumes.

Le Cocktail pétillant au citron vert et aux framboises est parfait aussi, étant préparé avec du jus de citron vert, du sirop de framboise et de l’eau gazeuse. Sans oublier le Mocktail à la canneberge, un mélange de jus de canneberge, jus de pomme, sirop de sucre de canne et eau gazeuse, agrémenté de bâtons de cannelle et rondelles d’orange pour une note finale festive.

En optant pour ces alternatives, vous permettez à tous vos convives de profiter pleinement de vos soirées et de trinquer dans la joie, de quoi passer d’une humeur négative à positive en un rien de temps.

Le Punch de Nöel est sans doute une recette facile à préparer en avance et idéale pour les fêtes de fin d’année. Elle séduira vos invités grâce à ses saveurs tropicales et son côté rafraîchissant. Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à proposer d’autres cocktails, ainsi que des versions sans alcool pour satisfaire tous les palais.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

