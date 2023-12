Astuces pour préparer des repas économiques et délicieux.

Partagez cet article avec vos amis!

Dans un monde où le temps libre est de plus en plus rare, la question de comment préparer rapidement des repas savoureux et économiques se pose chaque jour davantage. Nous avons rassemblé ici quelques astuces et idées de plats abordables et simples à réaliser.

La magie du four micro-ondes

Un appareil électroménager souvent sous-estimé, le four micro-ondes offre une multitude d’options pour préparer des mets savoureux et économiques en un instant. Risotto, quiches, gratins… les possibilités sont infinies ! Ne négligez pas cet allié précieux dans votre cuisine.

Risotto aux légumes

Quiche lorraine express

Gratin dauphinois rapide

Recettes de saison

Opter pour des produits de saison est non seulement écologique et une manière de soutenir les producteurs locaux, mais c’est aussi souvent plus économique. Les fruits et légumes de saison sont généralement moins chers et leur goût est meilleur.

Les trésors de la cuisine méditerranéenne : la chakchouka

Originaire d’Afrique du Nord et ayant conquis le monde entier, la chakchouka est un plat simple et plein de saveurs à base d’œufs, de tomates et d’épices. Parfait pour un brunch ou un repas léger, ce plat peut être accompagné de pain, de riz ou de semoule pour en faire un repas complet.

Ingrédients et astuces pour une chakchouka réussie

Tomates fraîches ou en conserve

Oignons rouges ou jaunes

Poivrons verts, rouges ou jaunes

Ail

Épices : cumin, paprika, sel, poivre

Œufs

Pour réaliser une chakchouka inoubliable, n’hésitez pas à préparer d’abord une sauce tomate maison avec des oignons, ail et épices, et à laisser mijoter pendant au moins 30 minutes. Une fois la sauce bien parfumée, incorporez les œufs et faites cuire jusqu’à la cuisson désirée (jaune coulant ou plus ferme selon les goûts).

Manger bon et pas cher grâce aux recettes “étudiantes”

Ce n’est pas parce qu’un plat est économique qu’il ne peut pas être délicieux, gourmand et équilibré. Il existe de nombreuses idées de recettes qui ont été conçues pour les étudiants ayant un budget serré mais qui souhaitent se régaler sans se priver. Essayez par exemple :

Des pasta bolognaises végétariennes

Une salade de lentilles corail et avocat

Un gratin de légumes d’été au pesto

Le gratin d’aubergines, un délice économique et estival

Les aubergines sont parfaites pour réaliser des plats gourmands sans se ruiner. Essayez par exemple notre recette de gratin d’aubergines qui enchantera vos papilles tout en étant facile à réaliser !

Aubergines coupées en tranches fines

Coulis de tomates

Ail, oignons, herbes de Provence

Mozzarella ou fromage râpé selon les goûts

Préchauffez votre four à 180°C. Disposez dans un plat à gratin une couche de coulis de tomates, puis des tranches d’aubergines préalablement grillées sur une poêle sans trop de matière grasse. Parsemez d’ail, d’oignon émincé et d’herbes de Provence. Répétez l’opération jusqu’à ce que le plat soit rempli, terminez par du fromage râpé ou de la mozzarella en tranches et enfournez pendant 25-30 minutes.

Avec ces idées et astuces en main, vous êtes maintenant prêt(e) pour cuisiner des repas économiques et délicieux !

