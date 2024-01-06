La « génération indoor » délaisse les boîtes de nuit

Contraints par le contexte pandémique, de nombreux jeunes ont adopté de nouvelles habitudes, bouleversant leur choix de divertissement et entraînant un changement significatif pour le secteur des boîtes de nuit. Lisa, 24 ans, étudiante en master de direction artistique à l’école en ligne Studi, se souvient avec nostalgie du temps où elle n’avait pas d’autre choix que de fréquenter les clubs chaque semaine.

« Tous les week-ends, j’allais en boîte de nuit. Hip-hop, dancehall, disco… J’aimais tout » , confie-t-elle. La situation causée par la crise sanitaire a totalement modifié ses habitudes de sortie : « L’épidémie de Covid-19 m’a appris à aimer rester chez moi, si bien que mon père, avec qui j’habitais en 2022 à Bordeaux, avait l’impression que je n’en profitais pas assez… ».

Les jeunes ont aujourd’hui tendance à préférer les moments authentiques entre amis proches ou encore en famille. Ils ont appris à savourer ces moments très précieux et, étant conscients que le temps passe très vite, n’acceptent plus de sacrifier la convivialité, comme Alexandre qui nous confie : « Pendant l’épidémie, j’ai été malheureux de comprendre que je ne connaissais rien des habitudes de mes parents, mais j’ai également été surpris du plaisir que je manquais en ne leur réservant qu’un jour par semaine ! Maintenant, je fais en sorte de prioriser nos moments ensemble avant de planifier mes soirées avec les amis. »

Les alternatives aux boîtes de nuit gagnent en popularité

Face à ce nouveau comportement, les alternatives aux sorties nocturnes traditionnelles ne cessent de séduire cette « génération indoor ». On assiste à une montée en puissance des soirées entre amis, dans un cadre plus intime et contrôlé :

Ambiance personnalisée (musique, lumière, décoration),

(musique, lumière, décoration), Activités variées (jeux de société, karaoké, projections cinématographiques),

Coûts réduits (pas d’entrée à payer ni frais de consommation),

(pas d’entrée à payer ni frais de consommation), Mise en avant des valeurs comme la convivialité et le partage.

Mais ces événements privés ne sont pas les seules options pour divertir la jeunesse. Les lieux culturels et artistiques prennent également une part importante dans les sorties nocturnes, avec notamment des expositions éphémères et immersives, des concerts live en plein air ou dans des salles intimistes et des spectacles de danse et de théâtre revisitant les classiques.

Faire face aux défis du secteur des boîtes de nuit

Face à ce contexte en perpétuelle mutation, les boîtes de nuit doivent sans cesse évoluer afin de survivre et de satisfaire une clientèle aux attentes multiples.

Pour cela, elles sont amenées à diversifier leur offre, en proposant notamment des expériences thématisées et immersives, de nouvelles ambiances musicales et scénographiques et l’intégration de nouvelles technologies et d’animations interactives.

Mais au-delà de ces ajustements, les établissements doivent surtout miser sur la qualité du service qui fait aujourd’hui défaut à leurs yeux pour conserver l’intérêt du public. Les clients sont de plus en plus exigeants et se montrent critiques vis-à-vis de la sécurité des lieux, des coûts d’entrée et de consommation souvent jugés excessifs et de l’accueil réservé par le personnel et la direction.

Vers un renouveau des boîtes de nuit ?

Avec cette nouvelle génération aux attentes variées, à la recherche d’une expérience sur mesure, on peut s’interroger sur l’utilité de maintenir le modèle traditionnel des boîtes de nuit. Certains, à l’image de Lisa, envisagent un futur où ces établissements auraient su s’adapter et se réinventer, offrant à leurs visiteurs une expérience unique, cohérente avec leurs aspirations.

Quoi qu’il en soit, le secteur de la nuit est loin d’être figé, et saura sans doute continuer à innover pour satisfaire la « génération indoor » comme les noctambules de toujours.