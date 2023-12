Le nouveau permis de conduire qui affecte tout le monde !

Partagez cet article avec vos amis!

Des changements majeurs pour la formation et l’examen du permis de conduire

Pour tous ceux qui pensent passer leur permis de conduire, il va falloir s’adapter à un nouvel impératif ! En effet, dès cette année, des modifications dans la législation impactent la formation et l’examen du permis de conduire. Il est donc important d’être informé sur ces changements afin de préparer au mieux ce moment crucial.

Un nouvel examen théorique plus difficile

Les candidats devront désormais se préparer à un examen de Code de la route plus exigeant. Les questions ont été réactualisées et abordent désormais des thématiques plus larges, telles que l’éco-conduite, les véhicules électriques ou encore le covoiturage.

Nouvelles thématiques comme l’éco-conduite et les véhicules électriques

Un nombre de questions plus élevé

Forte importance accordée à la sécurité routière

Une formation pratique adaptable à chaque individu

La durée de la formation pratique peut varier en fonction des compétences acquises par l’apprenti conducteur. 60 heures représentent un seuil maximal mais pour certains élèves ils seront capables de passer à l’examen avec seulement 50 heures de leçons au volant.

Formation pratique modulable en fonction des compétences

Possibilité de réduire le nombre d’heures de conduite pour les élèves en avance

Un examen final axé sur la sécurité routière

L’examen du permis de conduire comprend dorénavant une nouvelle épreuve consacrée à la sécurité routière et un degré d’autonomie supérieur. L’évaluateur n’intervient désormais qu’en dernier recours ou lors de situations dangereuses, ce qui met l’accent sur l’importance pour l’élève de gérer efficacement les imprévus.

Une nouvelle épreuve consacrée à la sécurité routière

Examen avec moins d’intervention directe de l’examinateur, demandant plus d’autonomie aux élèves

Des critères spécifiques pour réussir son permis

Avec ces nouvelles modifications, certains critères doivent être impérativement remplis pour que l’élève puisse obtenir son permis de conduire. Il est désormais indispensable de maîtriser :

la prise d’informations visuelles (rétroviseurs, signalisations)

le contrôle de sa vitesse et de ses distances de sécurité

la gestion de la trajectoire en courbe ou virage

la priorité et le partage de la chaussée avec les autres usagers

Les conséquences sur le parcours d’obtention du permis

Ces changements de législation entraînent des répercussions sur l’ensemble de la procédure. Ainsi, certains éléments sont à prendre en compte :

Coûts plus élevés pour l’inscription à une auto-école suite à la mise en place du nouvel examen théorique et pratique

Possibilité de voir la durée globale de formation augmenter si l’apprenti conducteur doit se préparer davantage aux nouvelles exigences.

Il est donc primordial de bien choisir son auto-école et de se renseigner sur les différentes méthodes pédagogiques proposées par celle-ci.

Un accompagnement personnalisé pour pallier ces difficultés

Afin de s’adapter à ces nouvelles exigences, de nombreuses structures spécialisées dans l’apprentissage de la conduite sont créées afin d’aider les candidats dans leur formation. Elles proposent notamment :

Des cours particuliers adaptés à chaque profil d’apprenti conducteur permettant un apprentissage sur-mesure

Des guides numériques interactifs pour se familiariser avec les nouvelles notions du Code de la route

Un suivi régulier avec des exercices pratiques en situation réelle

Il est désormais devenu essentiel de se tenir informé sur les changements législatifs concernant le permis de conduire. Étant donné les enjeux financiers et personnels, il importe de ne pas prendre à la légère cette étape cruciale.

