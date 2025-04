Le tableau final du Grand Prix du Canada 2024 dévoilé !

Amateurs de vitesse et de sensations fortes, accrochez vos ceintures ! Le tableau final tant attendu du Grand Prix du Canada 2024 vient enfin d’être dévoilé. Préparez-vous à vivre un week-end de compétition intense sur le circuit Gilles-Villeneuve, où les meilleurs pilotes du monde vont en découdre pour la gloire et le champagne. Avec des surprises, des revirements et du spectacle à volonté, cette édition promet d’être plus électrisante que jamais. Alors, que le meilleur gagne et que les moteurs rugissent de plaisir!

Une Victoire Stratégique pour Verstappen

La dernière manche du Grand Prix du Canada à Montréal a été une démonstration de tactique et de maîtrise, où Max Verstappen de Red Bull a triomphé après une bataille haletante. Parti de la deuxième position, Verstappen s’est frayé un chemin vers la tête de la course, dépassant ses rivaux avec une précision chirurgicale malgré une météo capricieuse. Sa victoire marque sa 60e en Formule 1, consolidant son statut de maître de la piste.

Lando Norris, le Pionnier Malchanceux

Lando Norris semblait sur la bonne voie pour prendre le dessus avec son bolide de chez McLaren. Toutefois, une intervention opportune de la voiture de sécurité a redistribué les cartes. Norris, ayant dû attendre un tour de plus que ses concurrents pour son arrêt au stand, a vu sa stratégie ruinée. Malgré cette contretemps, il a réussi à se maintenir en deuxième position, démontrant à tous sa rapidité et sa détermination.

Russell et Mercedes : Une Course en Montagne Russe

George Russell, en pilotant pour Mercedes, nous a offert un spectacle digne d’une montagne russe. Son début prometteur n’a pas tardé à être compliqué par une manœuvre audacieuse de Norris, mais Russell a su garder son calme et clôturer la course en troisième position, ajoutant un podium de plus à son palmarès de la saison.

Le Classement Final

Voici comment les pilotes se sont positionnés à la fin du Grand Prix du Canada 2024 :

1er : Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2e : Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren) 3e : George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes) 4e : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 5e : Oscar Piastri (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren) La suite du tableau continue avec des pilotes de chez Aston Martin, Alpine et autres équipes distinguées.

Ce tableau complet dévoile de nombreuses performances notables, y compris celle des pilotes comme Fernando Alonso et Daniel Ricciardo, qui ont dû naviguer à travers divers défis pour finir respectivement aux 6ème et 8ème places. Malheureusement pour les équipes comme Ferrari et Williams, leurs pilotes, Carlos Sainz, Charles Leclerc, et Logan Sargeant, n’ont pas terminé la course, marquant un week-end difficile pour ces écuries.

La saison de Formule 1 continue de nous réserver des surprises, et les résultats de ce Grand Prix du Canada révèlent une fois de plus l’excellence combinée à l’imprévisibilité de ce sport. Les fans du monde entier attendent déjà la prochaine course avec impatience pour voir quelles nouvelles stratégies et quelles performances excitantes nous attendent.

Le Grand Prix du Canada 2024, neuvième manche du championnat du monde de Formule 1, se tiendra ce week-end du 07 au 09 juin sur le célèbre tracé Gilles Villeneuve de Montréal. Un Grand Prix avec des tensions chez Alpine. #F1 #alpine https://t.co/mD8mMrZRe9 — Equipe-France.fr (@EquipeFranceOff) June 6, 2024

