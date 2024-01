Innovation dans l’Oise : un scanner révolutionnaire évalue votre voiture en un clin d’œil !

Situé à Venette, un scanner unique en son genre évalue l’état et la valeur des véhicules directement sur le parking du centre commercial Carrefour. Ce service gratuit repose sur une alliance entre intelligence artificielle (IA) et expertise technique.

En seulement quelques instants, les automobilistes peuvent obtenir une estimation précise et fiable de leur voiture, facilitant ainsi les démarches liées à la vente ou à l’achat de véhicules d’occasion.

Le fonctionnement du scanner

Concrètement, ce système innovant nécessite simplement que le propriétaire place son véhicule à l’intérieur de la structure dédiée pour le scan. Grâce à ses caméras et capteurs hautement performants, l’appareil passe alors au crible chaque élément extérieur du véhicule : carrosserie, peinture, vitres, jantes, etc.

Durant cette étape, le scanner collecte également les informations relatives aux dimensions, marques, modèles et caractéristiques techniques du véhicule. À partir de ces données, l’IA effectue une comparaison avec sa base de données de milliers de véhicules similaires pour générer une estimation réaliste et actuelle.

Cette dernière prend notamment en compte la rareté du modèle, son âge, son niveau d’équipement et son kilométrage. Une fois l’estimation réalisée, celle-ci est affichée sur un écran, permettant au propriétaire de prendre connaissance du prix en quelques secondes seulement.

Un avantage concurrentiel pour la vente et l’achat de voitures d’occasion

Offrant un service gratuit, rapide et précis, ce scanner révolutionnaire vient bouleverser les méthodes traditionnelles de cotation des véhicules.

Pour rappel, il n’existait jusqu’alors que deux sources principales pour obtenir une estimation de sa voiture : les sites internet et guides spécialisés, souvent peu précis ou obsolètes et les professionnels de l’évaluation automobile dont les coûts et délais pouvaient freiner certains automobilistes.

À présent, grâce à cette technologie basée sur l’intelligence artificielle, chaque propriétaire peut accéder librement et rapidement à une estimation fiable pour son véhicule, facilitant les démarches liées à la vente ou l’achat de voitures d’occasion. Sachez que le scanner présente plusieurs avantages indéniables :

Gratuité : le service est proposé gratuitement afin d’aider les automobilistes à connaître la valeur de leur véhicule sans contrainte financière,

: le service est proposé gratuitement afin d’aider les automobilistes à connaître la valeur de leur véhicule sans contrainte financière, Rapidité : l’estimation est réalisée en quelques secondes seulement, contrairement aux services traditionnels qui peuvent prendre plusieurs jours,

: l’estimation est réalisée en quelques secondes seulement, contrairement aux services traditionnels qui peuvent prendre plusieurs jours, Pertinence : l’utilisation de l’IA et de bases de données spécifiques permet d’obtenir une estimation réaliste et actualisée des véhicules,

: l’utilisation de l’IA et de bases de données spécifiques permet d’obtenir une estimation réaliste et actualisée des véhicules, Ouverture : la station de scan est accessible au grand public, sans besoin d’être un expert ou un professionnel de l’automobile.

Vers une démocratisation de cette technologie :

Face à l’engouement suscité par ce scanner et les nombreuses demandes des automobilistes, sa présence au centre commercial Carrefour pourra être amenée à être prolongée ou élargie. Il s’agit d’une première étape vers la démocratisation de cette technologie innovante qui pourrait rapidement investir les centres commerciaux et parkings éparpillés dans différentes villes de France.

L’intelligence artificielle au service du secteur automobile

Le scanner installé à Venette constitue une avancée significative pour le marché de l’automobile. Véritable concentré d’innovation, cet outil offre désormais une alternative gratuite, rapide et fiable aux automobilistes qui souhaitent estimer la valeur de leur véhicule.

Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, cette estimation considère les spécificités de chaque modèle et ses caractéristiques techniques pour donner le prix juste. À terme, cette technologie révolutionnaire pourrait contribuer à fluidifier les transactions entre particuliers et dynamiser l’industrie du véhicule d’occasion.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!