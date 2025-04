Découvrez la première automobile équipée des moteurs Horse, innovation du groupe Renault

Plongez au cœur de l’innovation automobile avec la découverte de la toute première voiture équipée des moteurs Horse, fruit de l’audace et de la créativité du groupe Renault. Cette avancée technologique promet de révolutionner le secteur automobile en offrant des performances inégalées et une expérience de conduite inédite. Partons à la rencontre de cette prouesse technique qui marque un tournant dans l’histoire de l’industrie automobile.

Une nouvelle ère pour Renault avec les moteurs Horse

Le marché de l’automobile est en constant changement et le groupe Renault ne cesse de repousser les limites de l’innovation. Leur dernière avancée? Les moteurs Horse, une division spécialisée dans les moteurs thermiques qui vient de franchir un cap important en équipant sa première voiture. Cette prouesse marque une étape significative pour Renault et ouvre de nouvelles perspectives pour les véhicules hybrides et électriques à autonomie étendue.

Présentation de la première voiture équipée du moteur Horse

Le jeune constructeur brésilien Lecar a été le premier à adopter cette nouvelle technologie. Leur modèle, la Lecar 459 Hybrid, est un véhicule hybride innovant. Doté d’un moteur électrique principal qui entraîne les roues, il est également équipé d’un moteur thermique servant de prolongateur d’autonomie. Cette configuration promet des performances optimales et une efficacité énergétique remarquable, tout en offrant la flexibilité du Flexfuel.

Le moteur HR10 : un concentré de technologie

Le cœur de cette innovation réside dans le moteur HR10, un trois cylindres 1.0L turbocompressé, capable de développer 115 chevaux et 200 Nm de couple. Conçu pour être Flexfuel, il peut fonctionner aussi bien avec du sans-plomb pur qu’avec de l’éthanol. Cette adaptabilité est rendue possible grâce à une conception spécifique du circuit de carburant et des modifications apportées au haut moteur.

Impacts sur les marchés émergents

Alors que l’Europe se tourne de plus en plus vers l’électrification avec la division Ampere de Renault, les marchés émergents comme le Brésil bénéficient de ces technologies hybrides. Renault prévoit de produire un premier lot de 12 000 moteurs pour Lecar et d’augmenter progressivement la production. C’est une réponse stratégique aux besoins spécifiques de ces régions, où la transition vers l’électrique intégrale est encore lointaine.

Caractéristique Détail Modèle de la voiture Lecar 459 Hybrid Moteur HR10 1.0L turbocompressé Puissance 115 ch Couple 200 Nm Carburant Flexfuel (sans-plomb et éthanol) Usage Prolongateur d’autonomie Partenariat Renault & Lecar Production initiale 12 000 moteurs

