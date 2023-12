De nouveaux métiers émergents grâce à l’intelligence artificielle : prenez le virage avant qu’il ne soit trop tard

Partagez cet article avec vos amis!

L’intelligence artificielle (IA) révolutionne aujourd’hui de nombreux secteurs d’activité et engendre l’apparition de nouveaux métiers. Ces professions innovantes tirent parti des technologies IA pour optimiser les processus, résoudre des problèmes complexes ou encore créer de nouvelles opportunités. Voici quelques-uns de ces métiers émergents.

Métier 1 : Prompt Engineer

Le Prompt Engineer est chargé d’accompagner les entreprises dans l’intégration de l’IA génératives comme ChatGPT. Ce professionnel doit être capable de former les collaborateurs à la formulation efficace de questions pour obtenir les meilleures réponses de l’utilisation de ces outils.

Il s’agit d’un métier à la croisée des compétences en communication et en technologie, demandant une parfaite compréhension des enjeux liés à l’intelligence artificielle et aux besoins spécifiques des entreprises.

Métier 2 : Expert en cybersécurité IA

Avec l’émergence rapide de l’intelligence artificielle comme principal risque technologique, selon 55% des experts interrogés dans le Future Risks Report 2023 d’Axa, le besoin en spécialistes capables de protéger les systèmes et infrastructures contre les cyber-risques liés à l’IA est plus que jamais essentiel.

Les experts en cybersécurité IA doivent posséder une solide expertise en matière de sécurité informatique ainsi qu’une excellente connaissance des technologies et principes de l’IA.

Métier 3 : Formateur en IA

Face à l’adoption croissante des outils d’IA, les entreprises ont besoin de formateurs spécialisés dans l’apprentissage de ces nouvelles technologies. Leur mission consiste à enseigner aux employés comment utiliser efficacement l’IA et adapter leurs compétences aux besoins spécifiques de leur entreprise.

Ces formateurs doivent maîtriser aussi bien les aspects techniques de l’intelligence artificielle que les méthodes pédagogiques adaptées à la transmission de ces connaissances.

Métier 4 : Développeur d’IA éthique

L’éthique est aujourd’hui au cœur des préoccupations liées à l’intelligence artificielle, concevoir des systèmes respectueux des valeurs humaines s’avère indispensable.

Les développeurs d’IA éthique sont chargés de s’assurer que les algorithmes/applications créées respectent des principes d’impartialité, transparence, protection des données personnelles, etc.. Ce métier nécessite une grande sensibilité aux questions éthiques et une solide maîtrise des techniques de programmation et data science.

Métiers supplémentaires potentiellement impactés par l’IA

Outre ces nouveaux métiers directement liés à l’IA, certaines professions traditionnelles pourraient également être affectées par le développement rapide de cette technologie. Parmi les métiers les plus menacés d’un grand remplacement par l’IA, nous ne manquerons pas de citer :

Rédacteurs de contenu et journalistes,

Traducteurs,

Analyse des données (data analysts),

Analystes financiers,

Conseillers clients / support.

Rappelons que les professionnels de ces secteurs sont invités à se former aux technologies IA afin d’adapter leurs compétences aux exigences du marché du travail.

Des opportunités énormes

Vous l’avez compris, l’intelligence artificielle offre de réelles opportunités en termes d’innovation et de création de nouvelles professions. Alors que certains métiers traditionnels pourraient être menacés à terme, les nouveaux métiers liés à l’IA répondent à de nouveaux besoins et nécessitent un ensemble de compétences diverses et spécialisées.

Nous conseillons les travailleurs actuels et futurs de se tenir informés sur l’évolution des technologies IA et de se former régulièrement pour s’adapter aux tendances du marché du travail.

