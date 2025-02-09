Dacia Bigster 2025 : Du SUV à la van aménagée, une aventure à moins de 30 000 € !

Dans le domaine des véhicules de loisirs, Dacia n’a pas encore totalement pénétré le marché des vans et des camping-cars. Pourtant, plusieurs maquettes de modèles Dacia circulent en ligne, suscitant l’intérêt des amateurs d’outdoor.

Dacia : des options pour les adeptes du plein air

Bien qu’elle n’ait pas lancé de modèles de camping-cars complets, Dacia continue d’offrir une gamme intéressante d’options pour les passionnés de voyages en plein air. La marque fait appel à des modèles de sa gamme actuelle comme le Jogger et le nouveau Duster, sans oublier le très attendu Dacia Bigster. Ce dernier, un SUV plus grand et plus robuste, commence à un tarif attractif de 24 590 euros dans sa version Essential TCe 140 ch 4×2, qui est mild hybrid et porte l’étiquette écologique de la DGT.

Transformation du Bigster : un SUV tendance à un camping-car abordable

Le Dacia Bigster peut se convertir en un véhicule capable de voyager et de dormir à bord grâce aux accessoires InNature. Parmi ceux-ci, le Sleep Pack est particulièrement intéressant : commercialisé à 2 361 euros, il est compatible avec tous les Bigsters.

Cette installation transforme les sièges arrière et le coffre en un lit confortable en quelques minutes. Avec un cadre et un matelas pesant moins de 50 kilos, deux personnes peuvent l’installer facilement. En plus d’un lit double de 190×130 cm, le système comprend un tiroir en bois de 220 litres de capacité de rangement, toujours accessible. Bien que l’on perde une partie de la capacité de chargement, il est toujours possible d’emporter l’essentiel.

En parallèle, Dacia proposera des rideaux opaques au tarif de 311 euros, garantissant obscurité et intimité. Pour ceux qui le souhaitent, un auvent pliant se fixant au hayon est également disponible pour 380 euros, offrant un espace de vie conséquent à l’extérieur du véhicule.

En somme, en additionnant le prix du Bigster et celui des accessoires de camping, il est possible de se procurer un véhicule à la fois pratique pour le quotidien et préparé pour l’aventure, le tout pour moins de 30 000 euros.