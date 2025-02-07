Crypto.com nomme Giuseppe Giuliani au poste de directeur général senior, responsable mondial de l’échange.

Giuseppe Giuliani prend la tête de l’échange mondial chez Crypto.com

Giuseppe Giuliani a récemment été nommé Senior Managing Director et Global Head of Exchange chez Crypto.com. Basé à Dubaï, il a rejoint la plateforme d’échange en 2022 en tant que Managing Director. Avec une riche expérience dans le secteur des crypto-monnaies, Giuliani est bien positionné pour contribuer à l’expansion de la plateforme.

Une expérience vaste avec les échanges de crypto-monnaies

D’après son profil LinkedIn, Giuliani possède une expertise approfondie dans l’univers des échanges de crypto-monnaies. Avant de rejoindre Crypto.com, il a passé près de quatre ans chez Kraken Digital Asset Exchange, où il a occupé plusieurs postes, notamment en tant que Senior Account Manager en 2018, avant de devenir Global Head of Sales puis Global Head of Institutional Relationships and Services en 2021.

Lors de son annonce à Crypto.com, Kris Marszalek, le co-fondateur et PDG de la plateforme, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Giuseppe est un talent unique, et avec son parcours tant dans les crypto-monnaies que dans la finance, nous sommes ravis de l’accueillir dans l’équipe à un moment aussi passionnant. » Il a ajouté que « l’échange Crypto.com est rapidement devenu l’une des plateformes de trading de premier plan, et avec l’expérience de Giuseppe, il est bien placé pour continuer à réduire le fossé entre l’industrie financière traditionnelle et l’économie des crypto-monnaies, tout en augmentant le nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies dans les années à venir. »

Un parcours marqué par le forex

Au début de sa carrière, Giuliani a acquis de l’expérience sur le marché du forex de détail. Il a occupé le poste de responsable du bureau italien et des ventes institutionnelles en devises chez Swissquote/ACM Advanced Currency Markets, et a également été responsable des ventes institutionnelles pour l’Amérique Latine et le sud de l’Europe.

Par ailleurs, Kraken a procédé à un autre changement important dans son équipe dirigeante en nommant Stephanie Lemmerman au poste de nouvelle Directrice financière l’année dernière. Lemmerman, qui possède un bagage en fintech et en crypto, entrera dans ce nouveau rôle alors que l’échange vise à renforcer sa présence sur les marchés de la crypto-monnaie et des services financiers. Arjun Sethi, co-PDG de Kraken, a commenté : « Stephanie possède une expertise approfondie dans les domaines de la fintech, du gaming et du crypto à grande échelle. C’est l’une des meilleures penseuses en finance et en opérations que j’ai rencontrées depuis longtemps. Alors que nous poursuivons notre chemin de croissance, j’ai hâte de collaborer avec elle pour construire davantage de ponts entre le monde des rails de crypto et la finance traditionnelle ainsi qu’entre les technologies financières décentralisées. »