Cristiano Ronaldo : Une fortune évaluée à 850 millions d’euros !

Le phénomène Cristiano Ronaldo continue d’atteindre des sommets, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Alors qu’il cherche à franchir la barre des 1 000 buts et à atteindre sa 700e victoire en club, la valeur de sa marque, selon une étude de l’IPAM (Institut Portugais d’Administration et de Marketing), a atteint un montant exceptionnel de 850 millions d’euros en 2025.

Une Marque au Sommet

Cette évaluation repose sur 28 variables réparties sur six dimensions : revenus, médias, réseaux sociaux, réalisations, influence sociale et impact. À cela s’ajoute la part de propriété d’Al-Nassr qu’il détient depuis le renouvellement de son contrat, dont la valeur ne cesse d’augmenter.

« Cristiano Ronaldo est le plus grand phénomène marketing de l’histoire du football mondial. Son talent, son entraînement rigoureux et sa discipline exceptionnelle sont soutenus par un positionnement stratégique unique de son image », affirme Fabio Wolff, associé directeur de Wolff Sports.

Cristiano est, hors du terrain, ce que Pelé était sur le terrain Thiago Freitas, COO de Roc Nation Sports au Brésil

« Cristiano Ronaldo est une icône sportive et une référence incontournable dans le monde du divertissement. Ses chiffres d’audience sont énormes, ce qui s’explique par une combinaison de facteurs, dont son professionnalisme qui se traduit par des chiffres records », constate Renê Salviano, CEO de Heatmap et spécialiste du marketing sportif.

Des Revenus Imposants

Selon l’étude de l’IPAM, Cristiano Ronaldo touche actuellement 200 millions d’euros par an à Al Nassr, auxquels s’ajoutent plus de 150 millions d’euros en contrats publicitaires avec des marques mondiales comme Nike, Tag Heuer et Louis Vuitton. Sur les réseaux sociaux, le joueur portugais est devenu la personne publique la plus suivie au monde, avec plus d’un milliard de followers.

Cristiano Ronaldo continue de performer sur le terrain tout en laissant un héritage indélébile en influençant les transformations des athlètes au cours de la dernière décennie. Il a redéfini la préparation des jeunes souhaitant devenir professionnels, faisant de lui non seulement une marque parmi d’autres, mais la référence ultime parmi les footballeurs. Cristiano est, hors du terrain, ce que Pelé était sur le terrain, un argument qui met fin à toute discussion de comparaisons », précise Thiago Freitas.

En outre, l’étude révèle que CR7 génère en moyenne 22,3 millions d’articles de presse par an dans le monde, ainsi que 187 millions de recherches annuelles sur Google. Il figure également dans 4 000 livres sur Amazon et apparaît dans 63 000 articles scientifiques.