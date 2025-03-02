Un ancien joueur du Real Madrid au cœur de la controverse après avoir offert la victoire à son équipe.

Tandis que le stade Benito Villamarín a explosé de joie après qu’Isco Alarcón a tranquillement marqué le penalty décisif, permettant à Real Betis de prendre l’avantage 2-1 sur le Real Madrid. L’atmosphère tendue qui régnait dans le stade tout au long du match s’est dissipée en un instant, laissant place à une vague d’euphorie déferlant dans les gradins. Réduit par l’absence de Bellingham et Valverde, le Real Madrid a paru vulnérable face à une équipe déterminée du Betis.

Un moment emblématique pour Isco

Au milieu de cette euphorie, Isco, avec l’adrénaline à son comble, a surpris tout le monde en ne rejoignant pas immédiatement ses coéquipiers pour célébrer. Dans un geste chargé de symbolisme, le milieu de terrain a fixé un point précis dans les tribunes et s’est élancé dans cette direction. Bien que ce fût l’emplacement des photographes, Isco ne cherchait pas une photo pour l’éternité.

Un baiser passionné

Isco ne cherchait pas une étreinte avec la foule ou un cliché ; il cherchait une personne en particulier. Sans hésitation, il a pris le visage de Sara Sálamo entre ses mains et l’a embrassée avec une passion telle que même les commentateurs ont été stupéfaits. Ce moment, capturé par des dizaines de caméras, a éclipsé toutes les autres images du match. Le baiser entre Isco et Sara est devenu l’emblème de la soirée, un instant de bonheur pur pour le joueur du Betis et tous ses fans. Isco a exprimé sa joie face à son ancienne équipe, orchestrant le jeu et marquant le but victorieux.

Finalement, le joueur est revenu sur le terrain avec un sourire inoubliable, tandis que Sara restait debout, applauding et criant des mots d’encouragement.

Un symbole de leur relation

Pour beaucoup, cette image représentait plus qu’une célébration spontanée. Elle reflétait la relation entre Isco et Sara, un couple qui avait traversé des critiques et des jugements médiatiques, portant avec la même fermeté que le milieu de terrain lors des matchs. Ce n’était pas seulement une démonstration d’affection, mais aussi une déclaration de principes. En cette nuit débordante d’émotions, Isco avait choisi de célébrer avec celle qui avait toujours été à ses côtés.

Le Real Madrid a perdu 2-1 lors de sa visite à Real Betis, lors de la 26ème journée de LaLiga. Les Merengues ont de nouveau trébuché et ont laissé la tête de la ligue à l’Atlético de Madrid, qui joue plus tard contre l’Athletic. Le Barça, qui reçoit demain la Real Sociedad, pourrait se retrouver à trois points des champions en titre.

Au-delà de la victoire du Betis, la célébration d’Isco a été interprétée comme un message clair envers son ancienne équipe. Pour beaucoup, c’était un moyen de revendiquer sa valeur et de démontrer que, malgré les critiques et les obstacles, il reste un joueur décisif.