Affrontement silencieux : La Charger Daytona défie la Tesla Model Y lors de la drag race la plus discrète au monde

La Dodge Charger Daytona, présentée par le constructeur américain comme la voiture de muscle la plus rapide et puissante au monde, commence lentement à trouver preneur. Des exemplaires de ce modèle électrique performant se dirigent maintenant vers les pistes de drag, ce qui permet de tester cette affirmation audacieuse.

Performance du Charger Daytona sur le quart de mile

Comment le Charger électrique aborde-t-il le quart de mile ? Pour commencer, il ne fera pas de burnout, car il n’en a pas la capacité. Cependant, avec son poids de 2 630 kg reposant sur un groupe motopropulseur à double moteur et transmission intégrale, le Charger n’a probablement pas besoin de chauffer ses pneus pour un lancement efficace. En tant que version R/T, il développe 496 chevaux en puissance maximale, ce qui devrait lui permettre d’atteindre un temps d’environ 12 secondes au quart de mile.

Un duel contre la Tesla Model Y

Le premier concurrent de ce test de drag est une Tesla Model Y. Bien que nous ne sachions pas s’il s’agit d’un modèle Performance, celui-ci pourrait avoir jusqu’à 456 chevaux entraînant ses pneus. Sur le papier, cela promet une belle confrontation.

Effectivement, les deux voitures démarrent simultanément, mais la Tesla prend rapidement une longueur d’avance. À la moitié de la piste, la Tesla est toujours devant, bien que le Charger semble gagner lentement du terrain. Néanmoins, cela ne suffit pas pour revendiquer la victoire. La Model Y franchit la ligne en 12,54 secondes, contre 12,87 secondes pour le Charger, qui affiche une vitesse de pointe légèrement supérieure à 179,84 km/h contre 179,52 km/h pour la Tesla.

Deuxième course : face à un Ram 1500

La deuxième course offre un peu plus de son, grâce à un Ram 1500 qui s’aligne contre le Charger. Toutefois, il ne semble pas doté d’un moteur Hemi hurlant, mais plutôt d’un V6 Pentastar de 3,6 litres. Cela se confirme par le temps de 17,19 secondes réalisé par le camion, atteignant seulement 128,7 km/h. Le Charger Daytona remporte facilement cette manche, avec un temps de 12,93 secondes à 179,62 km/h.

Il convient de noter que le Charger Daytona testé ici est probablement le moins performant de la gamme, bien que cela soit relatif. Les futures versions, comme le Daytona Scat Pack, offriront jusqu’à 670 chevaux, tandis que le Charger Sixpack affichera au moins 420 chevaux. Avec des rumeurs concernant le retour du moteur Hemi V8 et l’arrivée d’un Charger Daytona Banshee de 1 000 chevaux, on peut s’attendre à des performances de plus en plus époustouflantes à l’avenir.