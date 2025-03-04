Devancé par ses concurrents, le Tesla Model S se réinvente : première avant-première du futur grand électrique.

Le Tesla Model S fait face à des défis sur le marché espagnol

Le marché des véhicules électriques est en constante évolution, mais le Tesla Model S semble être en recul, face à une forte concurrence. Des chiffres récents révèlent une chute inquiétante des ventes du modèle phare de Tesla en Espagne, poussant la marque à envisager une mise à jour pour relancer son image.

Des ventes en berne pour le Model S

En février dernier, Tesla a enregistré la vente de seulement 10 unités du Model S en Espagne, tandis que le Model 3 a vu 656 exemplaires écoulés et le Model Y 512. L’année précédente, la marque américaine n’a même vendu que 60 unités du Model S, comparativement à plus de 11 000 pour le Model 3. Ces chiffres témoignent d’un moment difficile pour Tesla, notamment pour sa berline électrique, qui subira une mise à jour afin de revitaliser son image.

Une refonte attendue pour 2026

Le vice-président de l’ingénierie de Tesla, Lars Moravy, a indiqué qu’une version améliorée du Model S devrait arriver d’ici la fin de l’année. Le Model S a été lancé en 2012 et, malgré son importance dans la gamme de Tesla, il n’a pas encore vu l’avènement d’une génération entièrement nouvelle. Au lieu de cela, une actualisation qui s’apparente à un lifting est prévue, avec principalement des modifications au design externe.

Les détails concernant la mise à jour de 2026 demeurent encore flous, mais les premières images numériques, réalisées par le designer Nikita Chuicko, laissent entrevoir un aspect redessiné, avec une avant qui affiche des phares LED raffinés et des prises d’air plus distinctes. La nouvelle version pourrait également intégrer des éléments stylistiques et technologiques inspirés du Model 3 et du Model Y, contribuant ainsi à l’amélioration de l’aérodynamisme et donc de l’autonomie.

Pas de changements mécaniques majeurs

À moins d’une surprise de dernière minute, aucune modification mécanique significative n’est attendue pour le Model S. En Espagne, la version actuelle propose une autonomie de 634 kilomètres et une vitesse de pointe de 250 km/h, tandis que la variante Plaid offre des performances impressionnantes avec une puissance de 1 020 CV et une autonomie de 600 km.

Avec ces préparatifs pour le Model S, Tesla espère regagner sa place sur le marché des berlines électriques et faire face à la montée en puissance de ses concurrents.