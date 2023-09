Libido en berne ? Voici comment cet aliment peut tout changer

Temps de lecture : 3 minutes

Il est normal que notre désir sexuel fluctue au cours de notre vie, et cela peut être dû à de nombreux facteurs tels que la fatigue, le stress ou la ménopause. Rassurez-vous, il est tout à fait possible de stimuler sa libido et retrouver le désir sexuel.

L’influence du soleil sur la libido

Le soleil semble avoir un impact positif sur notre désir sexuel. Une étude menée par des chercheurs de l’université de Tel Aviv a démontré que l’exposition aux rayons ultraviolets du soleil augmente la libido chez les hommes et les femmes.

Cette exposition affecte la régulation du système endocrinien, responsable de la production et de la libération des hormones sexuelles.

Si vous voulez booster votre libido naturellement, nous vous conseillons de préparer des boosters de libido. Certains aliments ont un impact sur notre désir sexuel car ils nourrissent notre cerveau, qui consomme beaucoup d’énergie. Optez par exemple pour un carpaccio de betteraves, condiments passion…

N’hésitez aussi pas à créer une atmosphère propice à la sensualité et à la séduction entre partenaires. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles aux effets aphrodisiaques, telles que l’huile essentielle d’Ylang-Ylang, qui agit sur la sexualité en aidant à renouer avec certaines énergies sensuelles et sexuelles.

Le secret d’un désir sexuel ravivé : l’alimentation

L’un des aspects souvent négligés pour booster sa libido réside dans notre alimentation. Certains aliments aux propriétés aphrodisiaques peuvent avoir un impact significatif sur notre désir sexuel. Parmi eux, citons le chocolat, les huître, le gingembre, l’avocat et les asperges.

1. Le chocolat

Riche en flavonoïdes et en magnésium, le chocolat noir stimule la production de sérotonine et endorphines, des hormones du bien-être qui favorisent le désir sexuel. Nous vous conseillons de consommer du chocolat de bonne qualité pour ne pas nuire à votre santé.

2. Les huîtres

Elles sont connues pour leur teneur en zinc, essentielle à la production de testostérone, dont le rôle est primordial dans la régulation du désir sexuel, tant chez les hommes que chez les femmes. Intégrez-les dans votre alimentation pour une vie sexuelle des plus épanouissantes.

3. Le gingembre

Le gingembre améliore la circulation sanguine et a un effet tonifiant général sur l’organisme, pouvant contribuer à l’amélioration du désir sexuel.

4. L’avocat

Riche en acides gras insaturés et en vitamine E, l’avocat est bon pour la santé cardiovasculaire, ce qui peut avoir un effet positif sur la libido puisqu’il vous permettra de meilleures performances durant l’acte sexuelle.

5. Les asperges

Cette délicieuse légume contient une forte concentration de vitamine B9 (acide folique), nécessaire à la production d’histamine, une substance chimique impliquée dans le déclenchement de l’orgasme. En l’intégrant à votre régime alimentaire, vous retrouverez progressivement votre libido.

Adopter un mode de vie sain pour une libido au top

Nous vous rappelons l’importance de prendre soin de votre corps et esprit pour maintenir une libido épanouie. Avoir une alimentation équilibrée, riche en aliments aphrodisiaques, pratiquer une activité physique régulière et gérer votre stress sont autant de clés pour booster votre libido et retrouver une vie sexuelle épanouissante.

La perte de libido peut simplement nécessiter de raviver la flamme et faire renaître la passion dans votre couple. Pour cela, n’hésitez pas à vous adonner ensemble à des activités par lesquels vous êtes tous les deux passionnés : musique, danse, sport… Au sujet du sport d’ailleurs, nous avons abordé le débat surréaliste sur les noms sur les maillots de l’équipe de France de rugby.