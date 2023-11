Les meilleures complémentaires santés de 2024 à découvrir.

Face à la hausse des coûts liés au système de santé et à l’inflation des prix des mutuelles, se pencher sur les meilleures complémentaires santé pour l’année 2024 est de mise. Nous vous présentons l’évolution du marché des complémentaires santé et les différents acteurs qui se distinguent par leurs offres et services.

Pourquoi les complémentaires santé sont plus sollicitées en 2024 ?

Le désengagement progressif de la Sécurité sociale oblige les complémentaires santé à prendre en charge une part croissante des dépenses médicales.

La réforme du 100% Santé a notamment renforcé leur rôle dans le remboursement des frais d’optique, dentaire et audiologie. Et depuis le 15 octobre, l’Assurance maladie ne rembourse plus qu’à 60% les soins dentaires, contre 70% auparavant.

Cette situation entraîne une augmentation des cotisations pour les assurés dès 2024, avec une hausse prévue de 8% en moyenne selon le cabinet Facts & Figures. Les ménages modestes et les seniors sont inquiets face à cette évolution et cherchent des solutions pour maintenir l’accès à une couverture santé de qualité.

Comment choisir sa complémentaire s en 2024 ?

Pour faire face à cette inflation des tarifs et réduire son impact sur votre budget, nous vous invitons à être attentif aux garanties et services proposés par chaque organisme. Parmi les critères à prendre en compte, citons les garanties. Vérifiez le niveau de remboursement pour les postes de dépenses qui vous concernent le plus (optique, dentaire, hospitalisation, médecines douces…). Mais aussi :

Les services : renseignez-vous sur les délais de remboursement, la présence d’un tiers payant étendu, la possibilité de consulter un professionnel de santé en ligne, etc.,

L'accessibilité des tarifs : comparez les offres disponibles sur le marché et prêtez attention aux tarifs spécifiques pour les seniors ou les personnes en situation de handicap,

: comparez les offres disponibles sur le marché et prêtez attention aux tarifs spécifiques pour les seniors ou les personnes en situation de handicap, La solidité financière : privilégiez les organismes ayant une bonne assise financière pour éviter les mauvaises surprises en cas de hausse des dépenses imprévues.

Les complémentaires santé qui se distinguent en 2024

Après analyse du marché et des différentes offres, Les meilleurs acteurs de l’année 2024 sont La Mutuelle Générale, AXA, Mutuelle MGEN, et Harmonie Mutuelle. Nous vous présentons de plus amples informations à leur sujet dans les lignes qui suivent.

La Mutuelle Générale

Cette mutuelle propose des garanties adaptées à différents profils d’assurés, avec des formules spécifiques pour les seniors, les travailleurs indépendants et les familles. Les tarifs sont accessibles et les garanties couvrent l’essentiel des besoins de santé, notamment pour les soins dentaires et l’optique.

AXA

L’assureur AXA se démarque par sa solidité financière et sa présence internationale, garantissant une bonne prise en charge des assurés même en cas d’imprévus.

Sachez que les offres proposées sont modulables en fonction des besoins et du budget de chacun, avec même la possibilité de souscrire à des modules complémentaires couvrant les médecines douces ou les cures thermales.

Mutuelle MGEN

La Mutuelle MGEN, initialement destinée aux professionnels de l’éducation nationale, propose désormais ses services à tous.

Elle offre des tarifs préférentiels pour les personnes en situation de handicap et les adhérents de certaines associations. Elle met même à disposition de ses membres une plateforme téléphonique permettant de consulter des médecins généralistes et spécialistes 24h/24 et 7j/7.

Harmonie Mutuelle

Harmonie Mutuelle s’adapte aux évolutions du marché en proposant des offres sur-mesure, ajustables selon les besoins et le budget de chaque assuré. Ses formules incluent notamment des garanties spécifiques pour les jeunes parents, les couples sans enfant et les travailleurs indépendants.

Elle se distingue également par son réseau de partenaires étendu, facilitant le recours au tiers payant dans toute la France.

Face aux enjeux des tarifs des complémentaires santé en 2024, nous vous recommandons de comparer les offres et d’être attentif aux garanties et services proposés par chacun des acteurs du marché. Les meilleures complémentaires santé sauront allier performance financière, accessibilité des tarifs et qualité des prestations, de quoi satisfaire au mieux les besoins des assurés.