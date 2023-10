Livret A : pourquoi vous pourriez changer d’avis à son sujet !

Temps de lecture : 3 minutes

Avec la remontée des taux d’intérêt et l’évolution des offres bancaires, nombreux sont ceux qui se demandent si le Livret A, placement préféré des Français, reste un investissement attractif. Nous analyserons les avantages et inconvénients du Livret A et proposerons des alternatives pour ceux qui souhaitent diversifier leur épargne.

Les atouts du Livret A

Même s’il n’est plus aussi performant qu’auparavant, précisons que le Livret A conserve certains avantages indéniables dont la sécurité (produit sans risque avec garantie de l’État), liquidité (fonds placés disponibles à tout moment, sans frais ni pénalités pour les retraits), fiscalité (intérêts produits par le Livret A défiscalisés).

N’oublions aussi pas la facilité d’accès ! le Livret A peut être ouvert dès la naissance, sans conditions de ressources.

Des rendements en berne

Face à la hausse des taux d’intérêt et à l’inflation, le principal reproche fait au Livret A concerne la faiblesse de son rendement. Lors de sa création en 1818, le taux était fixé à 4%, alors qu’il n’est actuellement plus que de 3%, un niveau qui reste toujours bas par rapport au taux d’inflation en France.

🔴📷 Le taux de rémunération du Livret A est maintenu "à 3% mais bonne nouvelle : ce taux sera maintenu pendant 18 mois", annonce @BrunoLeMaire sur le plateau du JT de @TF1



📺 Dans #LE13H de Jacques Legros

📲 Et sur TF1info https://t.co/6fPwO0jkr3 pic.twitter.com/qh9Maa6MYd — TF1Info (@TF1Info) July 13, 2023

Cette rémunération peu attractive ne suffit souvent pas à lutter contre l’érosion monétaire causée par l’inflation, faisant perdre du pouvoir d’achat aux épargnants. En prenant en compte le niveau d’inflation en 2023 (environ 6.4 %), le taux réel du Livret A est négatif.

Des alternatives à envisager

Au vu des limites du Livret A, nous vous invitons à envisager d’autres options si vous souhaitez mettre de côté sans prendre de risque. Vous pouvez par exemple opter pour le livret LDD et les autres livrets réglementés, ou encore pour les livrets bancaires non réglementés. On vous explique !

Livret LDD et autres livrets réglementés

Le Livret de Développement Durable et Solidaire offre, comme son cousin, la sécurité et la liquidité tout en étant défiscalisé. Mais avec un plafond de 12 000€ et un taux identique au Livret A (3%), avouons qu’il reste relativement limité.

D’autres livrets réglementés, tels que le livret d’épargne populaire (LEP) ou le livret jeune, peuvent offrir une alternative intéressante, mais sachez qu’ils sont soumis à certaines conditions d’accès et de ressources. Voici d’ailleurs un mini-reportage intéressant sur le LEP, qui souligne un paradoxe assez intriguant !

Livrets bancaires non réglementés

Pour les épargnants prêts à accepter une fiscalisation de leurs intérêts, certains établissements proposent des livrets non réglementés affichant des taux plus avantageux que le Livret A. Nous vous conseillons de comparer les offres et de tenir compte des conditions d’accès, de plafonnement et de durée limitée des taux promotionnels.

1. Assurance-vie

Les contrats en fonds en euros assurent un capital garanti, bien que les rendements soient eux aussi à la baisse. Mais ils offrent une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent diversifier leur épargne sans prendre trop de risque.

2. Obligations

L’investissement dans des obligations d’État ou d’entreprises permet de percevoir des intérêts réguliers et présente généralement un faible niveau de risque. Mais sachez qu’il nécessite une certaine expertise et une durée d’investissement minimale.

3. Immobilier

Malgré sa volatilité et ses coûts d’accès, l’immobilier reste un placement privilégié par de nombreux Français du fait des loyers perçus, de la valorisation du patrimoine et des avantages fiscaux associés. Nous avons d’ailleurs tout expliqué sur l’abattement qui va changer la donne pour vous en 2024 au sujet de l’immobilier et des impôts.

Malgré une rémunération en baisse et des alternatives plus avantageuses, le Livret A conserve un attrait pour les épargnants qui privilégient la sécurité et la liquidité à court terme. Toutefois, face à l’inflation et aux perspectives économiques incertaines, il est aujourd’hui de plus en plus recommandé d’envisager de diversifier son épargne afin de mieux protéger son pouvoir d’achat.