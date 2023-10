Plan épargne logement : ouvrir un PEL avant la fin d’année 2023 est une très bonne idée

Temps de lecture : 3 minutes

En cette période de hausse des taux d’intérêts, le Plan épargne logement (PEL) attire l’attention des épargnants en quête de placements sans risque. Ouvrir un PEL avant la fin d’année 2023 s’avère une excellente décision pour les personnes disposant d’un projet immobilier. Nous vous invitons à bien réfléchir à cette opportunité.

Bénéficier de taux d’intérêt avantageux

Les taux d’intérêt grimpent et devraient rester durablement à un niveau élevé. Dans le contexte actuel, souscrire un PEL semble judicieux, avant que son taux n’augmente probablement en janvier 2024. Sachez que cette recommandation s’adresse uniquement aux épargnants avec un projet immobilier dans leurs projets futurs.

Depuis le 1er janvier 2023, le taux d’intérêt du plan épargne logement #PEL a été revalorisé, passant de 1 % à 2 % ! Une initiative du gouvernement afin d’encourager les Français à épargner dans l’objectif d’acquérir un logement. pic.twitter.com/dj3P2Y92RI — CyberPrêt.com (@CyberPret) February 20, 2023

Savoir profiter de la concurrence entre les banques

Actuellement, la compétition fait rage entre les banques pour récupérer l’épargne de leurs clients. Sachez d’ailleurs que certains établissements proposent même des livrets boostés afin de rendre leur offre plus attractive.

Nous vous conseillons de comparer les différentes offres et de prendre en compte les taux de rendement, les frais et les conditions associées à chaque placement sans risque.

Exemples de placements sans risque

Parmi les bons exemples de placements sans risque, citons le Livret A / Bleu, qui propose un taux de rendement de 3% depuis le 1er février 2023, plafond de 22.950€ et aucun frais. Certaines informations sont à prendre en considération, nous les avons détaillés dans l’article : Livret A, pourquoi vous pourriez changer d’avis à son sujet.

Nous vous recommandons également le compte épargne bancaire, doté d’un taux de rendement variable entre 0,20 % et 2,90 % brut. Sachez que les intérêts associés sont imposables et le plafond est variable selon la banque. Pas de frais à prévoir.

Les experts conseillent aussi d’opter pour le CEL (Compte Épargne Logement). Son taux de rendement est de 2% depuis le 1er février 2023. Quant à son plafond, il est de 15.300€. Notez que ses intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux.

Nous ne manquerons pas de citer le PEL (Plan Épargne Logement). Son taux de rendement brut est de 2% pour un PEL ouvert en 2023, avec un plafond de 61.200€ et des intérêts soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu.

Prendre en compte les caractéristiques du Plan épargne logement

Le PEL présente plusieurs caractéristiques intéressantes pour les personnes ayant un projet immobilier dans leurs plans futurs. Il offre un taux de rémunération fixe pendant toute la durée du placement. Et l’épargne constituée peut d’ailleurs être utilisée comme apport personnel lors de la souscription d’un crédit immobilier.

Un certain nombre de PEL offrent également une participation aux résultats de la banque, sous forme de prime. Il permet même d’épargner jusqu’à 61.200€ sur une période pouvant aller de 4 à 10 ans.

Faire le bon choix en fonction de ses projets

Avant de vous lancer dans la souscription d’un Plan épargne logement, nous vous conseillons de bien définir vos objectifs et vos projets futurs. Si vous n’avez pas de projet immobilier à court ou moyen terme, nous vous conseillons de privilégier plutôt d’autres placements sans risque tels que le Livret A ou le LDDS.

Mais si vous disposez d’un projet immobilier dans un horizon de quelques années, le PEL apparaît comme un excellent placement pour sécuriser votre épargne et constituer un apport personnel conséquent lors de la souscription d’un crédit immobilier.

Ouvrir un PEL avant la fin d’année 2023 peut représenter une très bonne idée pour les épargnants souhaitant investir dans l’immobilier à moyen terme. Nous vous rappelons de comparer les offres des différentes banques et de prendre en compte leur taux de rendement, leurs frais et leurs conditions afin de choisir le placement le plus adapté à vos besoins.