Luttez contre l'inflation : comment protéger votre pouvoir d'achat en période de hausse des prix.

Alors que la hausse des prix et l’inflation continuent de peser sur le quotidien des Français, trouver des solutions est fondamental pour protéger le pouvoir d’achat. Découvrons ensemble quelles mesures peuvent être prises pour améliorer notre situation financière.

Mesures gouvernementales pour soutenir le pouvoir d’achat

Afin de venir en aide aux ménages qui souffrent des conséquences de l’inflation, le gouvernement français a récemment adopté la Loi Pouvoir d’achat, entrée en vigueur en août 2022. Parmi les mesures envisagées pour favoriser la protection du pouvoir d’achat, on trouve :

La revalorisation des salaires minimaux,

des salaires minimaux, Une prime exceptionnelle pour faire face à la hausse des dépenses liées à l’énergie,

pour faire face à la hausse des dépenses liées à l’énergie, Des aides pour faciliter l’accès au logement ,

, La défiscalisation des heures supplémentaires et bien d’autres mesures telles que :

🔴Publication du décret d’application de l’article 17 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permettant la résiliation en trois clics des contrats d’assurance.

En savoir plus 👉 https://t.co/EwYlnseQsH pic.twitter.com/H6EbpEwvFS — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) March 21, 2023

Mais sachez que ces dispositifs doivent être complétés par des actions individuelles pour garantir une meilleure protection de notre pouvoir d’achat.

Épargne et placements : choisir les produits adaptés

Le livret A : une solution insuffisante face à l’inflation

En période d’inflation, un placement comme le Livret A, rémunéré actuellement à 3 %, ne suffit pas pour protéger votre épargne de la hausse des prix.

Il faut savoir que le rendement réel de ce placement (rendement nominal moins l’inflation) peut être négatif si l’inflation est supérieure à 3 %. Diversifier votre épargne avec d’autres produits financiers s’impose plus que jamais !

L’assurance-vie : une option plus intéressante

Un autre placement populaire : l’assurance-vie. Celle-ci peut offrir un meilleur rendement en fonction du contrat et des supports choisis.

Les fonds en euros garantissent un rendement minimum, tandis que les unités de compte sont des supports plus dynamiques qui peuvent générer des gains importants malgré l’inflation. Nous vous conseillons de répartir votre épargne entre ces deux types de supports pour combiner sécurité et performance.

Se tourner vers les marchés boursiers

Pour ceux qui souhaitent investir dans des placements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs sur le long terme, les marchés boursiers représentent une solution attrayante.

Investir dans des actions, obligations ou encore des fonds indiciels permet de profiter des fluctuations des marchés. Et souvent, il existe des options d’investissement socialement responsable (ISR), offrant un moyen de valoriser votre épargne tout en contribuant au développement durable.

Adopter des habitudes de consommation responsables

Face à l’inflation, nous vous conseillons de mettre en place certaines pratiques pour minimiser l’impact de la hausse des prix sur votre pouvoir d’achat. Favorisez par exemple les achats en promotion et les comparateurs de prix pour réaliser des économies.

Vous pouvez aussi privilégier les produits locaux et de saison, souvent moins chers et meilleurs pour l’environnement. Nous vous invitons également à opter pour le covoiturage ou les transports en commun pour réduire les dépenses liées à la mobilité.

N’oubliez aussi pas de rationaliser votre consommation énergétique (chauffage, eau, électricité) pour diminuer vos factures.

Se former pour mieux gérer son budget

L’éducation financière est essentielle pour apprendre à gérer efficacement votre budget, et protéger votre pouvoir d’achat face aux fluctuations économiques.

Il existe de nombreuses ressources en ligne pour vous former à la gestion budgétaire, aux économies d’énergie, à l’investissement, etc. Nous vous invitons à vous renseigner et à partager vos connaissances avec votre entourage afin de développer ensemble une meilleure maîtrise de vos finances.

La protection du pouvoir d’achat en période d’inflation passe par une combinaison de mesures gouvernementales, de placements financiers adaptés et d’un changement dans nos habitudes de consommation. Avec ces outils en main, vous pouvez limiter l’impact de la hausse des prix sur votre quotidien et préserver votre qualité de vie.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

