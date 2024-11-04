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La dissimulation de sa plaque d’immatriculation peut sembler anodine, mais les risques qui y sont associés sont bien réels. En effet, cette pratique peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan légal que sur la sécurité routière. Découvrez dans cet article les dangers insoupçonnés de dissimuler sa plaque d’immatriculation. Dissimulation de plaque : une…

La dissimulation de sa plaque d’immatriculation peut sembler anodine, mais les risques qui y sont associés sont bien réels. En effet, cette pratique peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan légal que sur la sécurité routière. Découvrez dans cet article les dangers insoupçonnés de dissimuler sa plaque d’immatriculation.

Dissimulation de plaque : une pratique en hausse

Dans nos grandes villes, où la circulation est souvent dense et le stationnement limité, certains automobilistes cherchent à contourner les règles. La dissimulation des plaques d’immatriculation émerge comme une astuce contre la surveillance automatisée du stationnement. Ces systèmes, tels que le LAPI (Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation), sont déployés pour vérifier en temps réel si le droit de stationnement a été acquitté.

Actions Conséquences juridiques/sécuritaires Cacher la plaque d’immatriculation Amende de 135 euros pour plaque illisible (4e classe) Utiliser un masque chirurgical Interdit et réprimé par la loi Risques liés à la sécurité Identification difficile des véhicules en cas d’urgence ou d’accident Éviter le paiement du stationnement Amende de 35 € pour non-paiement Masquer la plaque avec des objets divers Possible intervention des ASVP et police municipale

Des conséquences légales importantes

Masquer sa plaque pour échapper aux contraventions de stationnement peut sembler malin, mais c’est une pratique contournant la législation. Selon le Code de la route, « tout véhicule à moteur doit être muni de deux plaques d’immatriculation (…) ». Une plaque cachée peut entraîner une amende pour non-respect des règles d’immatriculation.

Risques sécuritaires et surveillance accrue

Au-delà de l’aspect légal, dissimuler sa plaque crée des problèmes de sécurité. Les plaques permettent d’identifier rapidement un véhicule, notamment en cas d’accident. Les autorités (police municipale et ASVP) sont toujours présentes dans les rues et peuvent lever ces dissimulations, ajoutant ainsi de potentielles pénalités financières pour les conducteurs.

Masquer sa plaque : un jeu dangereux

La tentation de cacher sa plaque pour éviter les PV peut exposer les automobilistes à des sanctions variées, et ce, que leur stratagème fonctionne ou non. La présence aléatoire mais bien réelle d’agents assermentés dans les rues contribue à réduire les chances de succès de ces méthodes, tout en multipliant les risques et les coûts pour les automobilistes tentant le diable.

En fin de compte, jouer avec la loi en dissimulant sa plaque ne vaut pas la chandelle. Les risques juridiques et les implications sécuritaires sont bien trop importants face à des gains potentiellement minimes.