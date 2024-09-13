Samedi, Paris vibrera au rythme de la Parade Olympique : découvrez les zones de circulation et de stationnement interdites

Samedi, la Ville Lumière s’apprête à vivre un événement exceptionnel avec la Parade Olympique. Entre joie et frénésie, cet événement d’envergure ne manquera pas d’impacter les axes de circulation et les zones de stationnement parisiennes. Découvrez les aménagements prévus pour cette journée inédite.

Préparez-vous pour la Parade Olympique de samedi

Ce samedi 14 septembre, Paris célèbrera ses champions olympiques lors de la grande Parade Olympique sur les Champs-Élysées. Les festivités promettent d’attirer une foule nombreuse venue fêter les athlètes, l’encadrement et les volontaires des JO de Paris 2024. Toutefois, pour garantir la sécurité et le bon déroulement de l’événement, des restrictions importantes en matière de circulation et de stationnement sont mises en place.

Les zones interdites à la circulation

Durant les festivités, plusieurs rues et quartiers de Paris seront interdits à la circulation. Notamment, la circulation sera proscrite jusqu’à dimanche 12h Avenue Carnot, entre la Place Charles de Gaulle et la rue de Tillsitt. Plusieurs autres voies des 8ème, 16ème et 17ème arrondissements seront également impactées. Pour connaître les détails précis, il est recommandé de consulter le site de la préfecture de police.

Stations de métro fermées

Pour des raisons de sécurité, la station Charles-de-Gaulle Étoile (RER A, métro lignes 1, 2 et 6) sera totalement fermée. Il sera donc plus pratique d’assister à cet événement en utilisant des moyens de transport alternatifs, comme le vélo ou d’autres lignes de métro et RER non affectées par ces mesures.

Interdictions de stationnement

En ce qui concerne le stationnement, toute voiture garée Avenue Carnot (17ème arrondissement) sera en infraction jusqu’à dimanche 15 septembre 12h. Cette interdiction s’applique du numéro 1 au 21 et du numéro 2 au 24 de cette avenue. De plus, de nombreuses autres voies dans les 7ème, 8ème et 16ème arrondissements de Paris connaissent des restrictions similaires. Il est vivement conseillé de vérifier les indications sur le site de la préfecture de police.

La fête et les festivités

La Parade Olympique débutera à 16h00 sur les Champs-Élysées. Elle sera suivie à 18h30 par une cérémonie de remise des décorations aux athlètes médaillés, au pied de l’Arc de Triomphe. La soirée se poursuivra avec un concert live à 21h00 et un DJ set à 23h00, avant de se clôturer à minuit. Une occasion exceptionnelle de célébrer nos champions dans une atmosphère festive et conviviale.

Comparateur des interdictions de circulation et de stationnement

Zone/Avenue Interdiction Durée Avenue Carnot Stationnement Jusqu’à dimanche 15 septembre 12h Avenue Carnot (de Place Charles de Gaulle à rue de Tillsitt) Circulation Jusqu’à dimanche 12h 8ème arrondissement Stationnement Durée précisée sur le site de la préfecture de police 16ème arrondissement Stationnement Durée précisée sur le site de la préfecture de police 17ème arrondissement Stationnement Durée précisée sur le site de la préfecture de police Station Charles-de-Gaulle Étoile Fermeture Tout le samedi

N’oubliez pas de vérifier les informations actualisées sur le site de la préfecture de police avant de vous déplacer et profitez pleinement de cet événement exceptionnel qui mettra en lumière nos glorieux champions olympiques.