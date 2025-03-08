Un avocat met en garde : les lourdes conséquences de vouloir berner les radars de la DGT.

Introduction

La Direction Générale de la Sécurité Routière (DGT) a récemment intensifié ses efforts pour surveiller les conducteurs en Espagne, avec le déploiement de nouveaux radars de vitesse et l’adoption de technologies avancées. Alors que certains automobilistes tentent de contourner ces mesures, les conséquences de telles actions peuvent être significatives.

Déploiement de Nouveaux Radares

En début d’année, la DGT a annoncé l’installation de 122 nouveaux radars, dont 24 sont déjà opérationnels. D’ici 2025, l’organisme prévoit de compter près de 1 325 radars sur l’ensemble du territoire. Cette politique suscite des réactions mitigées chez les conducteurs, qui estiment que l’objectif principal n’est pas la sécurité routière, mais plutôt un moyen d’accroître les revenus de l’État.

Les Radares avec Intelligence Artificielle

Parallèlement à ces nouveaux dispositifs, la DGT expérimente des radars intégrant de l’intelligence artificielle en Catalogne, ainsi que des contrôles aériens dotés de caméras numériques améliorées. Dans ce contexte, certains conducteurs cherchent des moyens de contourner ces surveillances, allant jusqu’à utiliser des techniques controversées.

Techniques de Détournement et Risques Associés

Récemment, Xavi Abat, connu sous le nom d’« Avocat de TikTok », a publié une vidéo sur les conséquences pénales liées à l’utilisation d’une technique en provenance d’Italie. Ce procédé consiste à appliquer des autocollants sur les plaques d’immatriculation, rendant ainsi les chiffres et lettres illisibles aux radars. Bien que ces autocollants soient apparemment anodins, ils peuvent altérer la visibilité des plaques.

Sanctions en Cas de Manipulation

Manipuler une plaque d’immatriculation peut entraîner des amendes allant jusqu’à 6 000 euros, accompagnées de la perte de six points du permis de conduire. Si un conducteur choisit de modifier les lettres ou chiffres de sa plaque, il pourrait même être poursuivi pour falsification, ce qui est passible de six mois à trois ans de prison et d’amendes substantielles.

D’autres Infractions Relatives aux Plaques d’Immatriculation

Il est crucial de garder sa plaque d’immatriculation parfaitement visible, car toute défaillance peut aboutir à des sanctions. Une plaque illisible ou en mauvais état peut coûter 200 euros d’amende. De plus, des conditions telles que la boue, la poussière ou la neige peuvent également rendre la plaque non identifiable, exposant le conducteur à des contraventions selon le Règlement Général des Conducteurs.