Lionel Messi : la demande surprenante qu’il formule systématiquement à David Beckham chez Inter Miami.

David Beckham s’apprête à fêter ses 50 ans, mais l’ancien footballeur international anglais conserve ses qualités sur le terrain, même s’il admet que le temps et le manque d’activité commencent à avoir un effet sur lui.

Malgré cela, Beckham reste capable de réaliser ses fameux coups francs comme peu d’autres dans le monde, une compétence bien connue des joueurs de l’Inter Miami, où l’ancien joueur britannique possède une part de la franchise.

Le statut éternel de Beckham

La renommée mondiale de Beckham n’est jamais démodée, et il est fréquemment invité à participer à des matchs de football dans différentes parties du monde aux côtés d’autres joueurs retraités. Toutefois, l’Anglais est désormais plus souvent aperçu en chaussures habillées que sur le terrain avec des crampons.

La demande de Messi et des joueurs de l’Inter Miami

Malgré son retrait, Beckham a révélé que les joueurs de l’Inter Miami, à commencer par leur capitaine Lionel Messi, ne manquent jamais d’insister pour qu’il rejoigne les entraînements ou les moments de détente de l’équipe après chaque séance.

« Ils n’arrêtent pas de me solliciter : Leo Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Ils se retournent et me disent : ‘Allez, viens, rejoins-nous !’ », a expliqué Beckham à Men’s Health.

Cependant, le célèbre footballeur refuse généralement de participer, du moins la plupart du temps, principalement pour ne pas perturber les séances de l’entraîneur Javier Mascherano. Une fois, il a tenté de frapper quelques ballons, qui lui ont finalement causé des douleurs.

« Je ne devrais probablement pas dire cela, mais j’ai grandi à une époque où je ne faisais pas beaucoup d’échauffement ou d’étirement. Donc, il n’était pas inhabituel pour moi de prendre quelques ballons à la ligne médiane et de les envoyer dans le but ou sur la barre transversale », a-t-il raconté.

« J’en ai essayé cinq, six, sept, et au huitième, j’ai pensé, ‘Oh là là, mon quadriceps !’ » a-t-il ajouté. « L’homme qui filmait m’a demandé si je pouvais en faire quelques-uns de plus. Je lui ai dit : ‘Non, je pense qu’on a ce qu’il faut !’ »

Les performances de l’Inter Miami en début de saison de la MLS et en Concachampions

La saison de la MLS vient à peine de commencer, et jusqu’à présent, l’équipe de Miami se classe troisième dans la Conférence Est avec un match nul et une victoire lors de ses deux premiers matchs. En Cup Concacaf des champions, ils sont en huitièmes de finale et ont gagné le match aller contre les Jamaïcains de Cavalier 2-0, dans une rencontre jouée au Chase Stadium, le fief des Herons.

La semaine prochaine, le match retour se déroulera, lorsque les Herons rendront visite à l’équipe jamaïcaine à Kingston, capitale de la Jamaïque, où il est prévu que Martino fasse appel à Messi, qui n’a pas participé au premier match car l’entraîneur lui a donné un repos.

« Leo va bien. Il s’entraînera normalement comme le reste de ses coéquipiers », a déclaré Mascherano vendredi matin.

« Écoutez, chaque situation et chaque saison est différente et il faut tout mettre dans son contexte. Nous avons joué un match à élimination directe la semaine dernière. Il n’y avait pas moyen de faire tourner l’effectif. Nous avons commencé la saison à Kansas et la Ligue des champions est une compétition importante pour nous. Entre ces deux matchs, nous avons eu le début de la saison de MLS. »

« C’est également l’une des compétitions que nous aspirons à gagner. Donc, quand nous parlons de pouvoir faire tourner et reposer les joueurs, il faut regarder le contexte. Nous avons dû jouer trois matchs en sept jours », a ajouté Mascherano. « Nous n’avons pas eu le repos nécessaire, car nous avons été modifiés lors de la première journée et nous nous sommes adaptés aux circonstances. »