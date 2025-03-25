La DGT intensifie la surveillance routière avec de nouveaux radars de section, capables de contrôler des tronçons allant jusqu’à 4 kilomètres.

La DGT implante des radars de contrôle de vitesse sur les routes espagnoles

La Direction Générale de la Circulation (DGT) a intensifié sa lutte contre les excès de vitesse en Espagne en installant de nouveaux radars de contrôle de vitesse sur plusieurs milliers de kilomètres de routes. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan de sécurité routière plus large annoncé par son directeur, Pere Navarro.

Une augmentation significative des radars de contrôle de vitesse

Depuis le début de l’année 2024, la DGT a franchi une nouvelle étape dans son projet. Alors qu’elle comptait 92 radars de contrôle de vitesse en service, ce nombre a désormais atteint près de 110. En outre, il est prévu d’en installer au moins 42 autres au cours des mois à venir, s’ajoutant aux 15 récemment mis en service. Pereira Navarro a souligné que l’objectif est de remplacer les radars fixes traditionnels par des radars de contrôle de vitesse sur des tronçons, qui permettent une évaluation plus équitable de la conduite.

Les nouvelles installations et leur fonctionnement

En janvier, la DGT a lancé l’installation de 7 nouveaux radars, lesquels ont commencé à infliger des amendes à la fin de février. Récemment, 8 autres radars ont été ajoutés, principalement situés en Castilla y León, en Communauté Valencienne, à Madrid et aux îles Canaries. Dans un premier temps, ces dispositifs n’infligeront pas d’amende mais enverront des lettres d’information aux conducteurs soupçonnés d’excès de vitesse.

Le fonctionnement des radars de contrôle de vitesse repose sur un système de caméras jumelées. Celles-ci enregistrent les plaques d’immatriculation des véhicules à l’entrée et à la sortie d’un tronçon routier spécifique, calculant ensuite la vitesse moyenne sur toute la distance. Si cette vitesse dépasse la limite autorisée, une amende est automatiquement émise. La majorité des tronçons surveillés ne mesurent pas plus d’un kilomètre, mais quelques-uns, comme sur la route CL-615 à Palencia, dépassent les 33 kilomètres.