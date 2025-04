La Peugeot 605 célèbre son 35ème anniversaire : retour sur une icône de l’automobile

Ah, la Peugeot 605 ! Ce fier étendard de l’élégance à la française célèbre cette année ses 35 printemps. Lancée avec panache en 1989, cette berline a su captiver le cœur des amateurs d’automobile avec son allure distinguée et ses innovations techniques remarquables. À l’occasion de cet anniversaire symbolique, faisons un bond en arrière pour redécouvrir ensemble l’histoire fascinante de cette icône sur quatre roues. Histoire de se remettre dans l’ambiance des années 90 en bonne et due forme ! Strapontins confortables et ceintures ajustées, c’est parti pour un voyage dans le temps avec la majestueuse Peugeot 605 !

Le lancement d’une légende

En 1989, le monde automobile était témoin de la naissance de la Peugeot 605, un modèle destiné à prendre la relève de la vénérable 604. À cette époque, la 605 n’était pas seulement une voiture, elle était une déclaration, un signe avant-coureur des années 90 et d’un nouveau millénaire pour la marque au lion. Avec son élégance discrète et ses performances, cette grande berline avait la lourde tâche de séduire la clientèle haut de gamme et de succéder à la Peugeot 505.

Toutefois, ce ne fut pas juste une transition; la 605 marquait un tournant, introduisant la traction avant, une première pour les vaisseaux amiraux de Peugeot, rompant avec la tradition de propulsion de ses prédécesseurs.

L’innovation technique et le style

Combinant les atouts de sa cousine, la Citroën XM, avec laquelle elle partageait son architecture, la 605 fut perçue comme une approche plus consensuelle du luxe mobile. Son design, bien que plus sobre que celui de l’exubérante XM, offrait une prestance certaine, marquée par une ligne longue de 4,73 m et une silhouette épurée.

À l’intérieur, la 605 faisait écho à cette même sobriété avec une planche de bord qui exhalait la simplicité et l’efficacité, contrôlant une palette de motorisations très étendue. Du modeste quatre cylindres diesel atmosphérique de 83 ch au puissant V6 24 soupapes de 200 ch, l’offre sous le capot avait de quoi répondre à tous les besoins et toutes les aspirations.

Un palmarès commercial et un impact culturel

La Peugeot 605 a non seulement rempli sa mission en succédant à la 604 et à la 505, mais elle a également marqué les esprits en matière de ventes en totalisant 254 505 unités soldées jusqu’à la fin de sa production en 1999. Ce chiffre dépassait largement les résultats de son aînée la 604 et préfigurait le futur de la marque dans le secteur des sedans haut de gamme.

Les amateurs d’automobiles et les historiens de l’industrie louent aujourd’hui encore la 605 pour sa contribution à l’ère moderne des grands tourismes de Peugeot, posant également les bases pour sa remplaçante, la Peugeot 607.

Legacy et continuité

À trois décennies et demi de son lancement, la Peugeot 605 continue de bénéficier d’un culte modéré parmi les aficionados de l’automobile. Son style sobre et ses performances dignes ont en effet établi un pont entre deux époques et incarné l’évolution de Peugeot vers une marque capable de rivaliser sur le terrain des berlines premium, challenge toujours d’actualité.

Elle demeure un symbole puissant de l’innovation et de la vision de Peugeot – un legs qui continue d’influencer la conception et la stratégie de produits du constructeur français.

En célébrant le 35ème anniversaire de la Peugeot 605, nous rendons hommage non seulement à une voiture, mais aussi à une période charnière de l’histoire automobile. Une époque où les défis étaient nombreux, mais où la passion et l’ingénierie ont su créer des icônes durables.

