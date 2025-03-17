Sauvez cette voiture de course IMSA Nissan 300ZX de 1989 avant qu’il ne soit trop tard !

Un modèle emblématique des années 80 qui peine à trouver preneur. La Nissan 300ZX Turbo IMSA de 1989, alliant puissance de course et un design rétro accrocheur, est de nouveau disponible sur le marché après avoir été présentée lors de la récente vente aux enchères d’Amelia Island.

Nissan 300ZX Turbo IMSA : un bijou de collection à vendre

Les couleurs vives des liveries de course Rothmans et Gulf attirent souvent l’attention, mais il est indéniable que la Nissan 300ZX, avec son design rouge, bleu et blanc, a également sa place dans le cœur des passionnés. Ce modèle, présenté ici, fait partie des sept voitures construites dans les années 1980 par Cunningham Racing et soutenues par Nissan. Elle a couru dans le championnat IMSA et cherche maintenant un nouveau propriétaire.

Caractéristiques techniques et historique de la voiture

Cette 300ZX de 1989 faisait partie de la vente aux enchères organisée par Gooding & Company, mais n’a pas atteint le prix de vente espéré. Les acheteurs potentiels auront la possibilité d’acquérir une voiture de course affichant 860 chevaux, avec une suspension de compétition et un style des années 80 qui charme autant qu’il séduit. Cependant, son histoire ne s’arrête pas là.

Selon les informations fournies par l’enchère, cette voiture a connu un parcours impressionnant avec quatre victoires en plus de 45 courses entre 1989 et 1992. Par la suite, elle a été modifiée pour accueillir un siège passager et a été utilisée comme voiture d’expérience sur circuit par Cunningham Racing. Un propriétaire privé l’a ensuite récupérée, la maintenant dans un état proche de celle qui a couru. En 2017, elle a trouvé son chemin vers le propriétaire actuel, qui l’a restaurée pour retrouver ses capacités de course, tout en préservant la magnifique livrée de Nissan.

Performances et spécifications

Équipée d’un moteur V6 de 3,0 litres avec deux turbocompresseurs, cette 300ZX fonctionne avec une boîte manuelle à cinq vitesses de Cunningham Racing. La voiture est dotée d’une suspension entièrement réglable à l’avant et à l’arrière, ainsi que d’un système de freinage refroidi par eau. Malheureusement, le siège passager a été retiré, un prix à payer pour posséder une véritable voiture de course vintage conforme aux spécifications IMSA.

Bien que les voitures de course traditionnelles telles que Ferrari et Porsche reçoivent une attention particulière, les anciennes Nissan ont également une place dans le cœur des collectionneurs. Espérons qu’elle trouvera un nouveau propriétaire qui l’appréciera autant que ses précédents gardiens.

Galerie : La Nissan 300ZX Turbo IMSA de 1989





