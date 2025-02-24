Toyota lance un nouveau modèle à 10 000 $ sur le marché japonais.

Un Leader Mondial

Pour la cinquième année consécutive, Toyota conserve son titre de plus grand constructeur automobile mondial, dépassant le groupe Volkswagen. Une position qui n’est pas simplement due à la vente de modèles populaires tels que la Corolla et le RAV4. La diversité impressionnante des véhicules proposés par Toyota, y compris des modèles abordables, joue un rôle clé dans ce succès durable.

Le Toyota Probox : Un Modèle Abordable et Pratique

Le Probox, vendu au Japon, témoigne de l’accent mis par Toyota sur l’accessibilité. Ce modèle, qui coûte environ 10 200 dollars, se veut pratique tout en offrant un bon rapport qualité-prix. Malgré un design qui rappelle les années 1990, ce véhicule polyvalent répond aux besoins des consommateurs à la recherche d’un moyen de transport fiable sans se ruiner. Il est équipé d’un moteur à essence de 1,3 litre développant 94 chevaux, mais est également disponible en version hybride et avec transmission intégrale.

Caractéristiques des Équipements

Le Probox est plus qu’une simple voiture basique. Même dans ses versions les plus simples, il offre des caractéristiques telles que la climatisation manuelle, les vitres électriques et même des systèmes de sécurité avancés grâce à Toyota Safety Sense. Les modèles plus haut de gamme intègrent des options comme la climatisation automatique et un siège conducteur chauffant.

Un Modèle Adaptable pour Tous

Le Probox peut transformer son intérieur facilement, passant d’une station wagon à un fourgon en rabattant ses sièges arrière. Sa conception ergonomique permet de charger des objets longs grâce à une surface de chargement plate, offrant ainsi une grande modularité pour un véhicule de cette catégorie.

À une époque où les véhicules abordables semblent se raréfier, le Toyota Probox prouve qu’il existe encore des options accessibles pour les consommateurs à la recherche d’un véhicule pratique sans compromis sur la qualité.