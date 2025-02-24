Le retour du 4x4 : la nouvelle mini Classe G de Mercedes, un signe indéniable de renouveau.

Le retour du 4×4 : Mercedes dévoile un nouveau mini Classe G

Malgré les préoccupations environnementales et l’engouement pour l’électrification, les véhicules tout-terrain semblent renaître. Mercedes-Benz vient d’annoncer le développement d’un mini Classe G, confirmant ainsi la résilience du segment 4×4.

Un nouveau petit Classe G en approche

Ce matin, Mercedes a annoncé qu’il élargira sa célèbre gamme de Classe G avec une version plus petite et abordable. Le PDG Ola Källenius a précédemment présenté un premier aperçu de ce véhicule lors du Salon de l’Automobile IAA à Munich en septembre 2023. Dans un communiqué publié récemment, la marque allemande a fait savoir que cette nouvelle version serait représentée par une lettre « g » en minuscule, symbolisant le début d’une nouvelle pyramide de modèles Classe G.

Des caractéristiques techniques anticipées

Bien que peu de détails aient été divulgués quant aux spécificités techniques, certaines informations laissent présager que ce nouveau 4×4 sera développé sur la plateforme modulaire compacte utilisable pour la prochaine génération du CLA. Cela suggère la possibilité d’une variante entièrement électrique, avec un système de charge de 800 volts offrant une autonomie de 500 kilomètres. En outre, des versions micro-hybrides avec des moteurs à essence de 1,5 litre et 4 cylindres sont également envisagées, assurant ainsi une performance tous terrains digne de son prédécesseur.