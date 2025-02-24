Le Volkswagen ID.Buzz déjà confronté à d’importantes remises.

Introduction

Le Volkswagen ID.Buzz, bien qu’ayant un prix de départ de 61 545 $, ne répond pas vraiment à la demande des consommateurs pour un véhicule familial abordable. Les concessionnaires commencent déjà à proposer des remises, reflétant une réponse du marché face à son prix élevé.

Des remises significatives sur le marché

Une investigation sur Cars.com révèle que plusieurs modèles ID.Buzz bénéficient de remises importantes. Par exemple, dans l’État du Colorado, où les incitations pour les véhicules électriques sont généreuses, un modèle Pro S est en vente à 48 581 $, soit 11 350 $ de moins que le prix manufacturier suggéré (MSRP). Des réductions encore plus impressionnantes touchent quelques modèles 1re Édition avec 4Motion à New York, où un prix de départ de 71 545 $ est rabaisé de 15 250 $, portant le prix à un peu plus de 57 000 $.

Variété de modèles et tendances du marché

Malgré ces remises substantielles, le prix des ID.Buzz varie certes, mais elles se situent souvent dans une plage de rabais moins attractive, allant de 500 $ à 2 500 $ selon les spécifications. La majorité des modèles affichés en ligne sont au prix catalogué, avec peu d’augmentations de prix, ce qui permet d’éviter des paiements excessifs même sans réduction.

VW propose l’ID.Buzz en cinq versions : Pro S, Pro S Plus, Pro S Plus avec 4Motion, 1ère Édition et 1ère Édition avec 4Motion. Le modèle Pro S débute à 61 545 $ (tous les prix incluent des frais de destination de 1 550 $), tandis que le Pro S Plus coûte à partir de 66 040 $.

Cependant, la situation du marché des véhicules électriques est préoccupante. L’intérêt pour ces véhicules semble diminuer, en particulier aux États-Unis, où le débat sur l’éventuelle suppression du crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour l’achat de nouveaux véhicules électriques est d’actualité.