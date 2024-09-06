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Peugeot reconnu coupable d’avoir exploité ses concessionnaires

Rédaction :Antoine Blondain

Le constructeur automobile français Peugeot est récemment sous les projecteurs suite à des accusations d’exploitation de ses concessionnaires. Cette situation met en lumière les relations parfois tendues entre les fabricants et les vendeurs, soulevant des questions sur les pratiques commerciales et éthiques au sein de l’industrie automobile.

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Après six longues années de procédures juridiques, Peugeot a finalement été reconnu coupable d’avoir exploité ses
concessionnaires en Autriche. Le constructeur automobile français a accepté de payer une amende de 15 millions
d’euros pour mettre un terme à cette affaire, ce qui pourrait créer une jurisprudence pour le reste de
l’Europe.

Les concessionnaires autrichiens sous pression

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Les concessionnaires autrichiens de Peugeot se sont sentis exploités par des pratiques commerciales jugées
déloyales. Parmi les reproches, on retrouve des objectifs de vente irréalisables et des campagnes marketing
imposées sans possibilité de négocier les prix des véhicules. Certaines contraintes, comme le financement des
achats mystères et des audits de service, ont également été pointées du doigt.

Un modèle d’agence contesté

Le modèle d’agence que Peugeot tente de déployer à travers l’Europe est au centre de cette controverse. Ce
système rend les concessionnaires fortement dépendants de la maison-mère sur de nombreux aspects. Or, les
concessionnaires autrichiens n’étaient pas sous contrat d’agence, mais subissaient malgré tout les mêmes
contraintes. Cette situation a conduit à une plainte collective qui a été examinée par les tribunaux
autrichiens.

Accord à l’amiable mais répercussions potentielles

Pour éviter un procès long et coûteux, Peugeot a choisi de conclure un accord à l’amiable, s’engageant à payer les
15 millions d’euros d’amende. Toutefois, cet acte de reconnaissance de culpabilité pourrait avoir des
répercussions dans d’autres pays européens où le modèle d’agence est envisagé. Les distributeurs pourraient
utiliser cette affaire comme levier pour contester des pratiques similaires.

Un précédent pour l’industrie automobile

Cette affaire pourrait bien devenir un précédent dans l’industrie automobile européenne. Les concessionnaires
mécontents dans d’autres pays pourront s’appuyer sur ce jugement pour faire valoir leurs droits. Cela met en
exergue la nécessité pour les constructeurs de revoir leurs pratiques commerciales et de instaurer une relation
de confiance et d’équité avec leurs partenaires commerciaux.

Tableau récapitulatif

ÉlémentsDetails
Pays concernéAutriche
Amende15 millions d’euros
Pratiques en questionObjectifs de vente irréalisables, campagnes imposées
Modèle d’agenceControversé
Impact potentielJurisprudence en Europe
Accord à l’amiableOui
RépercussionsPossibilité de contestations dans d’autres pays
Jugement initial2021
Système d’auditImposé sans négociation

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