Peugeot reconnu coupable d’avoir exploité ses concessionnaires

Le constructeur automobile français Peugeot est récemment sous les projecteurs suite à des accusations d’exploitation de ses concessionnaires. Cette situation met en lumière les relations parfois tendues entre les fabricants et les vendeurs, soulevant des questions sur les pratiques commerciales et éthiques au sein de l’industrie automobile.

Après six longues années de procédures juridiques, Peugeot a finalement été reconnu coupable d’avoir exploité ses

concessionnaires en Autriche. Le constructeur automobile français a accepté de payer une amende de 15 millions

d’euros pour mettre un terme à cette affaire, ce qui pourrait créer une jurisprudence pour le reste de

l’Europe.

Les concessionnaires autrichiens sous pression

Les concessionnaires autrichiens de Peugeot se sont sentis exploités par des pratiques commerciales jugées

déloyales. Parmi les reproches, on retrouve des objectifs de vente irréalisables et des campagnes marketing

imposées sans possibilité de négocier les prix des véhicules. Certaines contraintes, comme le financement des

achats mystères et des audits de service, ont également été pointées du doigt.

Un modèle d’agence contesté

Le modèle d’agence que Peugeot tente de déployer à travers l’Europe est au centre de cette controverse. Ce

système rend les concessionnaires fortement dépendants de la maison-mère sur de nombreux aspects. Or, les

concessionnaires autrichiens n’étaient pas sous contrat d’agence, mais subissaient malgré tout les mêmes

contraintes. Cette situation a conduit à une plainte collective qui a été examinée par les tribunaux

autrichiens.

Accord à l’amiable mais répercussions potentielles

Pour éviter un procès long et coûteux, Peugeot a choisi de conclure un accord à l’amiable, s’engageant à payer les

15 millions d’euros d’amende. Toutefois, cet acte de reconnaissance de culpabilité pourrait avoir des

répercussions dans d’autres pays européens où le modèle d’agence est envisagé. Les distributeurs pourraient

utiliser cette affaire comme levier pour contester des pratiques similaires.

Un précédent pour l’industrie automobile

Cette affaire pourrait bien devenir un précédent dans l’industrie automobile européenne. Les concessionnaires

mécontents dans d’autres pays pourront s’appuyer sur ce jugement pour faire valoir leurs droits. Cela met en

exergue la nécessité pour les constructeurs de revoir leurs pratiques commerciales et de instaurer une relation

de confiance et d’équité avec leurs partenaires commerciaux.

Tableau récapitulatif

Éléments Details Pays concerné Autriche Amende 15 millions d’euros Pratiques en question Objectifs de vente irréalisables, campagnes imposées Modèle d’agence Controversé Impact potentiel Jurisprudence en Europe Accord à l’amiable Oui Répercussions Possibilité de contestations dans d’autres pays Jugement initial 2021 Système d’audit Imposé sans négociation