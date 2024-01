Découvrez le nouveau FORD KUGA 2024 restylé !

Après son cousin américain Escape, le Ford Kuga européen se refait une beauté avec une nouvelle version restylée de mi-carrière. Cette nouvelle mouture séduit par son design plus affirmé, des équipements et technologies optimisées et sa motorisation FlexiFuel au Superéthanol E85.

Depuis 2008, ce SUV est l’un des best-sellers de Ford en Europe, rivalisant avec les Volkswagen Tiguan, Toyota RAV-4, Peugeot 3008 et Renault Kadjar/Austral.

Une silhouette plus imposante et un style moderne

Pour ce nouveau restylage, le Ford Kuga arbore désormais une carrure plus imposante et un style modernisé, dans la lignée de ses compétiteurs. Sa face avant revue et corrigée lui donne un look plus affirmé, alors que sa calandre emprunte à celle du modèle Edge.

Ce nouveau design s’accompagne également d’améliorations sur les garnitures intérieures, offrant un meilleur confort à ses occupants.

Des équipements enrichis pour davantage de sécurité et de confort

En termes d’équipements, le Kuga restylé ajoute plusieurs éléments qui renforcent la sécurité et le confort de conduite. Parmi ces nouveautés, on retrouve notamment l’aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Sans oublier le stationnement semi-automatique, l’alerte de franchissement involontaire de ligne et la surveillance d’angle mort. Sachez également que cette nouvelle version bénéficie du système d’infodivertissement SYNC 3, qui facilite la connectivité et l’accès aux fonctions multimédias.

Une motorisation FlexiFuel toujours fidèle au Superéthanol E85

L’un des atouts du Ford Kuga depuis sa première génération est sans conteste sa motorisation FlexiFuel, fonctionnant au Superéthanol E85. Le Kuga restylé ne déroge pas à la règle avec une offre qui reprend ce type de motorisation, dans un contexte où les préoccupations environnementales sont de plus en plus présentes.

En plus de son moteur essence traditionnel, cette nouvelle version propose une alternative écologique et économique pour les consommateurs soucieux de leur empreinte carbone.

Des performances adaptées à tous les besoins

Afin de répondre aux attentes variées des conducteurs, le nouveau Ford Kuga propose plusieurs options de motorisations. Citons notamment :

un moteur diesel EcoBlue de 120 ch à transmission manuelle ou automatique ;

à transmission manuelle ou automatique ; un moteur diesel EcoBlue de 150 ch avec boîte manuelle ou automatique ;

avec boîte manuelle ou automatique ; le moteur hybride-flex-fuel développant 190 ch et associé à une transmission automatique ;

développant 190 ch et associé à une transmission automatique ; en complément, un choix de motorisation FlexiFuel au Superethanol E85 adaptable sur certains engins.

De quoi satisfaire une large gamme d’acheteurs potentiels, que ce soit pour une utilisation urbaine, extra-urbaine ou mixte.

Un SUV toujours prêt à relever les défis du marché européen

Avec cette nouvelle version restylée, le Ford Kuga entend bien conserver sa place parmi les best-sellers de la marque en Europe. En France l’année dernière, il a comptabilisé plus de 10 000 immatriculations, faisant partie des modèles les plus prisés dans l’Hexagone.

Confortable, moderne et écologique, ce nouveau Kuga devrait ravir les amateurs de SUV qui cherchent un véhicule polyvalent, performant et respectueux de l’environnement. Il ne reste plus qu’à attendre les premières impressions de conduite pour confirmer ces ambitions.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

