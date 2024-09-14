Renault dévoile prématurément le restylage de l’Austral : un coup de théâtre inattendu !

Renault a récemment créé la surprise en dévoilant prématurément le restylage de l’Austral. Ce coup de théâtre inattendu a suscité l’attention des amateurs de la marque et des passionnés d’automobile, alimentant la curiosité autour des nouvelles évolutions de ce modèle emblématique.

Un bug révélateur

Renault, en avance sur le calendrier, a inadvertamment révélé le restylage de son SUV compact, l’Austral, via une erreur sur son application smartphone. Les actuels propriétaires de l’Austral ont ainsi pu découvrir sur leur téléphone le nouveau visage du modèle millésimé 2025. Une bourde qui a anéanti l’effet de surprise que la marque espérait, mais qui donne un avant-goût des nouveautés à venir.

Le nouveau visage de l’Austral

Le restylage de l’Austral, bien que prématurément dévoilé, apporte des modifications notables au design du véhicule. La nouvelle calandre s’inspire de celle de l’Arkana restylé, avec des Losanges scindés en deux de chaque côté du logo. Les projecteurs ont, quant à eux, été repensés et reprennent des éléments du Rafale. En 2025, l’Austral adoptera également une nouvelle signature lumineuse, avec des feux diurnes verticaux intégrés au bouclier.

Technologie et confort interieur

À l’intérieur, peu de surprises sont à prévoir. L’Austral conserve ses deux écrans de 12 pouces et l’infotainment Google, composants qui se retrouvent déjà sur les modèles actuels de Renault. Le confort et la technologie à bord resteront donc au même niveau, continuant de proposer le meilleur de ce que Renault offre aujourd’hui.

Motorisations inchangées

En termes de motorisations, l’Austral restylé n’apportera pas de révolution. Il continuera de proposer le 1.2 micro-hybride 48V de 130 ch en entrée de gamme, le 1.3 micro-hybride 12V, ainsi que l’hybride de 200 ch. Ces choix permettent à Renault de maintenir une gamme cohérente et efficace, bien adaptée aux attentes du marché.

Aspect Changements Luminosité Nouvelle signature lumineuse avec feux diurnes verticaux Calandre Ressemblance avec celle de l’Arkana restylé Projecteurs Design inspiré du Rafale Infotainment Maintien des deux écrans de 12 pouces et du système Google Motorisations Mêmes options: 1.2 micro-hybride 48V, 1.3 micro-hybride 12V, hybride 200 ch Application Bug dévoilant prématurément le nouveau design

En somme, malgré une erreur qui a précisé la timeline des annonces chez Renault, ce restylage de l’Austral s’annonce comme une évolution raffinée visant à maintenir le SUV compétitif face à ses rivaux, sans révolutionner un modèle déjà apprécié des utilisateurs. Les futurs acheteurs peuvent donc s’attendre à une mise à jour esthétique notable et à la continuité des prestations actuelles, alliant technologie, confort et performances.