Salon de l’Auto de Paris 2024 : les 20 modèles incontournables à découvrir !

Le Salon de l’Auto de Paris 2024 s’annonce d’ores et déjà comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’automobile. Parmi les 20 modèles qui y seront présentés, certains suscitent déjà l’engouement et la curiosité. Découvrez ces véhicules d’exception qui promettent de marquer les esprits et de révéler les dernières tendances et innovations du secteur automobile.

Alpine A290 et Alfa Junior Veloce

Alpine A290, la version sportive de la Renault E-Tech électrique, fera sensation au Salon de Paris. Avec son aileron distinctif et son passage à l’électrique, Alpine se tourne vers un futur plus vert. Un concept de SUV compact, l’Alpine A390, sera également présenté.

Quant à Alfa Romeo, son Junior Veloce 100% électrique disposant de 280 ch remplit les attentes des amateurs de performance. Cette version supérieure du petit SUV présente une continuation moderne de l’Alfa 147 GTA.

Audi : Un Retour en Force

Audi brille cette année avec une série de nouveautés : la nouvelle génération d’Audi A5, le Q5 remis à jour, et le Q6 e-tron. Les amateurs de vitesse seront ravis par l’Audi RS 3 restylée.

De son côté, BMW propose un restylage de la Série 1 ainsi que le luxueux BMW X3 et la puissante BMW M5 Touring hybride.

Citroën C3 Aircross et Dacia Bigster

Citroën dévoilera la seconde génération de son C3 Aircross, capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers et disponible en version thermique et électrique. Ce modèle vise à s’imposer face au Dacia Duster.

Le Dacia Bigster, grand frère du Duster, fait aussi parler de lui avec son espace intérieur généreux. Bien qu’il ne propose que 5 places, il se concentre sur le confort et la capacité de chargement, laissant le Jogger s’occuper des 7 places.

Ford Capri : Le Retour d’une Légende

Ford marque son retour au salon avec la Ford Capri, un SUV coupé 100% électrique. Inspirée des Volkswagen ID.5 et Cupra Tavascan, cette voiture combine un nom emblématique avec des technologies modernes.

Kia EV3 : L’Électrique Urbain

Le Kia EV3 est le nouveau SUV urbain électrique de la marque coréenne, rivalisant avec les Peugeot E-2008 et Volkswagen ID.3. Sa polyvalence et son style reprennent les lignes du grand Kia EV9.

Mini Aceman : L’Essence de la Compacité

Mini introduit l’Aceman, un SUV compact de 4,08 m entièrement électrique. Ce modèle s’inscrit parfaitement dans la continuité de la Mini berline, alliant style et praticité urbaine.

Peugeot E-5008 : Le Familial Électrique

Peugeot présente le 5008 dans sa version électrique, pouvant accueillir jusqu’à 7 passagers. Ce modèle familiale partage les mêmes options thermiques et électriques que le Peugeot 3008.

Renault dévoilera également des nouveautés avec sa Renault 4 E-Tech électrique et la très attendue Renault 5 E-Tech.

Skoda Elroq et Volkswagen Tayron

Skoda continue son offensive électrique avec l’Elroq, un modèle ciblant les voitures plus compactes comme le Renault Scénic E-Tech.

Sur le stand Volkswagen, la star sera le SUV familial à 7 places, le Tayron, successeur du Tiguan Allspace.

Modèle Caractéristiques Alpine A290 Version sportive électrique de la Renault E-Tech, SUV compact futur A390 Alfa Junior Veloce 280 ch, 100% électrique, Succession de l’Alfa 147 GTA Audi A5 Remplacement de l’Audi A4, nouvelles générations Q5 et Q6 e-tron BMW M5 Touring Hybride, nouvelles Série 1 et X3 Citroën C3 Aircross Thermique et électrique, 7 passagers, rival du Dacia Duster Dacia Bigster Grand SUV, 5 places, espace généreux Ford Capri SUV coupé électrique, dérivé des VW ID.5 et Cupra Tavascan Kia EV3 Urbain électrique, style EV9, rival des Peugeot E-2008 et VW ID.3 Mini Aceman SUV compact électrique, 4,08 m Peugeot E-5008 Électrique, 7 places, partage options avec 3008