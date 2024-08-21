Paris 2024 : découvrez les constructeurs participants à la 90e édition du Mondial

Plongez au cœur de l’effervescence automobile avec la 90e édition du Mondial de Paris 2024. Découvrez les constructeurs prestigieux qui participent à cet événement incontournable de l’industrie automobile et laissez-vous séduire par les dernières innovations et créations qui promettent de marquer les esprits.
La 90e édition du Mondial de Paris se déroulera du 15 au 20 octobre 2024, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Cet événement d’envergure mondiale accueillera de nombreux constructeurs automobiles, offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir les dernières innovations du secteur automobile.
Sommaire
Les constructeurs allemands font leur grand retour
Les constructeurs allemands seront présents en force cette année. Après avoir boudé le salon en 2022, BMW, Mini, Audi et Volkswagen (incluant Skoda) feront leur retour. Ces marques profiteront de l’événement pour dévoiler leurs nouveaux modèles. BMW présentera le futur BMW X3 et la M5, tandis que Mini exposera le nouveau Mini Aceman. Audi, de son côté, mettra en avant les nouvelles Audi A5, A6 e-tron, Q6 e-tron, et possiblement la nouvelle RS3. Volkswagen dévoilera le futur SUV 7 places, Tayron, qui succédera au Tiguan Allspace.
Les marques françaises toujours au rendez-vous
Les constructeurs français ne manqueront pas à l’appel! Renault sera particulièrement attendu avec la nouvelle R5 électrique et la future 4L. Alpine exposera également sa nouvelle bombinette A290, tandis que Dacia pourrait surprendre avec le Bigster, le grand frère du Duster. Les marques du groupe Stellantis, telles que Peugeot et Citroën, profiteront également de ce salon pour mettre en avant des modèles comme le Peugeot 5008 et la nouvelle Citroën C3.
Constructeurs asiatiques et américains
Cette édition du Mondial accueillera plusieurs constructeurs asiatiques, principalement en provenance de Chine. Des marques comme BYD, Xpeng, Seres, GAC, Skyworth, Forthing, Hongqi et Maxus seront présentes, offrant une perspective globale des innovations automobiles. Ford, du côté américain, présentera sûrement son nouveau SUV Capri, tandis que Cadillac exposera ses SUV Lyriq et Optiq.
Quelques grands absents
Malheureusement, certaines marques feront l’impasse sur cette édition du Mondial de Paris. Parmi les absents notables, on retrouve Cupra, Seat, Mercedes, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, ainsi que les marques du groupe Geely, à savoir Volvo, Polestar et Zeekr. Ces absences n’enlèveront toutefois rien à l’attrait de l’événement, grâce à une liste de participants déjà très riche.
Liste complète des constructeurs participants
Voici une liste exhaustive des constructeurs qui seront présents au Mondial de Paris 2024 :
- Alfa Romeo
- Alpine
- Audi
- BMW
- BYD
- Cadillac
- Citroën
- Dacia
- Ford
- Forthing
- GAC
- Hongqi
- Kia
- Maxus
- Mini
- Peugeot
- Renault
- Seres
- Skoda
- Skyworth
- Volkswagen
- Xpeng
|Marque
|Nouveaux Modèles Présentés
|Origine
|BMW
|BMW X3, M5
|Allemagne
|Mini
|Mini Aceman
|Allemagne (propriétaire BMW)
|Audi
|A5, A6 e-tron, Q6 e-tron, RS3
|Allemagne
|Volkswagen
|Tayron
|Allemagne
|Renault
|R5 électrique, 4L
|France
|Alpine
|A290
|France
|Dacia
|Bigster
|Roumanie (propriétaire Renault)
|Ford
|SUV Capri
|États-Unis
|BYD
|Modèles Variés
|Chine
|Cadillac
|Lyriq, Optiq
|États-Unis
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!