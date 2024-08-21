Paris 2024 : découvrez les constructeurs participants à la 90e édition du Mondial

Plongez au cœur de l’effervescence automobile avec la 90e édition du Mondial de Paris 2024. Découvrez les constructeurs prestigieux qui participent à cet événement incontournable de l’industrie automobile et laissez-vous séduire par les dernières innovations et créations qui promettent de marquer les esprits.

La 90e édition du Mondial de Paris se déroulera du 15 au 20 octobre 2024, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Cet événement d’envergure mondiale accueillera de nombreux constructeurs automobiles, offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir les dernières innovations du secteur automobile.

Les constructeurs allemands font leur grand retour

Les constructeurs allemands seront présents en force cette année. Après avoir boudé le salon en 2022, BMW, Mini, Audi et Volkswagen (incluant Skoda) feront leur retour. Ces marques profiteront de l’événement pour dévoiler leurs nouveaux modèles. BMW présentera le futur BMW X3 et la M5, tandis que Mini exposera le nouveau Mini Aceman. Audi, de son côté, mettra en avant les nouvelles Audi A5, A6 e-tron, Q6 e-tron, et possiblement la nouvelle RS3. Volkswagen dévoilera le futur SUV 7 places, Tayron, qui succédera au Tiguan Allspace.

Les marques françaises toujours au rendez-vous

Les constructeurs français ne manqueront pas à l’appel! Renault sera particulièrement attendu avec la nouvelle R5 électrique et la future 4L. Alpine exposera également sa nouvelle bombinette A290, tandis que Dacia pourrait surprendre avec le Bigster, le grand frère du Duster. Les marques du groupe Stellantis, telles que Peugeot et Citroën, profiteront également de ce salon pour mettre en avant des modèles comme le Peugeot 5008 et la nouvelle Citroën C3.

Constructeurs asiatiques et américains

Cette édition du Mondial accueillera plusieurs constructeurs asiatiques, principalement en provenance de Chine. Des marques comme BYD, Xpeng, Seres, GAC, Skyworth, Forthing, Hongqi et Maxus seront présentes, offrant une perspective globale des innovations automobiles. Ford, du côté américain, présentera sûrement son nouveau SUV Capri, tandis que Cadillac exposera ses SUV Lyriq et Optiq.

Quelques grands absents

Malheureusement, certaines marques feront l’impasse sur cette édition du Mondial de Paris. Parmi les absents notables, on retrouve Cupra, Seat, Mercedes, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, ainsi que les marques du groupe Geely, à savoir Volvo, Polestar et Zeekr. Ces absences n’enlèveront toutefois rien à l’attrait de l’événement, grâce à une liste de participants déjà très riche.

Liste complète des constructeurs participants

Voici une liste exhaustive des constructeurs qui seront présents au Mondial de Paris 2024 :

Alfa Romeo

Alpine

Audi

BMW

BYD

Cadillac

Citroën

Dacia

Ford

Forthing

GAC

Hongqi

Kia

Maxus

Mini

Peugeot

Renault

Seres

Skoda

Skyworth

Volkswagen

Xpeng

Marque Nouveaux Modèles Présentés Origine BMW BMW X3, M5 Allemagne Mini Mini Aceman Allemagne (propriétaire BMW) Audi A5, A6 e-tron, Q6 e-tron, RS3 Allemagne Volkswagen Tayron Allemagne Renault R5 électrique, 4L France Alpine A290 France Dacia Bigster Roumanie (propriétaire Renault) Ford SUV Capri États-Unis BYD Modèles Variés Chine Cadillac Lyriq, Optiq États-Unis