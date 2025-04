Étude du système de toit pneumatique X-Gloo lors du CMT 2025 : Une innovation en plein essor.

La société X-Gloo a développé un nouveau système de toit innovant pour le Mercedes Sprinter, qui sera présenté au CMT 2025 à Stuttgart. Ce concept exploitant la technologie 3DTEX d’X-Gloo vise à optimiser le confort, la flexibilité et l’efficacité de l’espace dans les véhicules de loisirs.

Système de toit pneumatique révolutionnaire

Le point central de cette étude est un toit escamotable pneumatique qui se déploie automatiquement en près de 90 secondes. Ce toit crée une zone de couchage supplémentaire, offrant une surface de 1,96 x 1,48 mètres. Le matériau X-Gloo 3DTEX utilisé est opaque, absorbe le son et possède de bonnes propriétés d’isolation.

Confort et durabilité

La fermeté du matelas gonflable intégré peut être ajustée via une application mobile ou un panneau de contrôle. Un système de contrôle électronique surveille la pression de l’air pour garantir la stabilité de la structure pneumatique. Le matériau X-Gloo 3DTEX est très résistant aux rayons UV, à l’eau et au vent. Un revêtement en PU contribue également à sa durabilité. Selon le fabricant, le coefficient de transfert de chaleur de 2,28 W/m²/K correspond à la performance d’isolation d’un mur de briques de 8 cm d’épaisseur.

Applications étendues de la technologie X-Gloo

La technologie X-Gloo 3DTEX est également utilisée dans d’autres véhicules. Par exemple, le Bürstner Lyseo Gallery est équipé d’un toit alcôve gonflable qui crée un espace de vie supplémentaire avec plus d’un mètre de hauteur sous plafond en 90 secondes. De plus, le Hymer Venture S intègre un toit pneumatique avec une zone de couchage de 2,10 x 1,48 mètres, le tout contrôlable via une application ou l’électronique du véhicule.

D’autres modèles, tels que le TWIN Sports 640 SGX d’Adria, utilisent également cette technologie pour améliorer l’espace de vie tout en optimisant l’aérodynamisme lors des trajets.

Avec ce nouveau système de toit pour le Mercedes Sprinter, X-Gloo propose un accès accru à l’espace intérieur, avec une hauteur de 115 cm et une largeur de 135 cm, offrant ainsi une sensation de volume généreux. Pour l’installation, le système se fixe sur le toit existant du véhicule avec un accès facilité par une échelle.

Ce développement marque une avancée significative dans le domaine du camping mobile, alliant technologie moderne, espace généreux et protection contre les intempéries, répondant ainsi aux exigences des campeurs contemporains. Des variantes pour d’autres modèles de véhicules, comme le VW Crafter ou le Fiat Ducato, sont prévues à partir de 2026.