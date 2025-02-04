Xiaomi dévoile une stratégie audacieuse pour rivaliser avec Tesla, incluant trois nouveaux modèles dès 2025.

Introduction

Le marché de l’automobile électrique est en pleine évolution, et un nouvel acteur s’apprête à défier le géant Tesla. Xiaomi, principalement bekannte pour ses produits électroniques, a récemment lancé une offensive dans le secteur automobile avec des projets ambitieux pour 2025. Cette évolution a de quoi bouleverser le paysage concurrentiel, notamment en Espagne où Tesla a dominé jusqu’à présent.

Un défi pour Tesla

Depuis plusieurs années, Tesla est considéré comme le leader incontesté du marché des voitures électriques. Avec une part de marché approchant les 30 % en Espagne, la marque d’Elon Musk a su s’imposer grâce à des produits innovants. Cependant, en janvier 2025, Tesla a connu une chute dramatique de ses immatriculations, avec une baisse de plus de 75 %. Ses modèles emblématiques, le Model 3 et le Model Y, n’ont même pas réussi à figurer parmi les dix véhicules électriques les plus vendus. Cette situation offre une opportunité sans précédent pour de nouveaux entrants.

Xiaomi entre en scène

Xiaomi, le géant chinois technologique, a fait son entrée sur le marché automobile avec le lancement du SU7. En quelques mois seulement, la marque a réussi à vendre plus de 100 000 unités sur son marché domestique. En outre, la société a prévu de lancer jusqu’à trois nouveaux modèles électriques en 2025, dont le SU7 Ultra, le YU7 et un SUV connu temporairement sous le nom de « Kunlun ».

Le Xiaomi SU7 Ultra

Le SU7 Ultra, un séduisant coupé sportif, est attendu au cours du premier trimestre 2025. Doté de trois moteurs, ce modèle promet une puissance exceptionnelle de 1 548 CV et une accélération impressionnante de 0 à 100 km/h en seulement 1,98 seconde. Sa vitesse maximale atteindra 350 km/h, plaçant Xiaomi sur les radars des amateurs de performance automobile.

Le Xiaomi YU7

Dans la continuité de cette offensive, le YU7, le premier SUV de Xiaomi, devrait arriver sur le marché d’ici l’été 2025, avec une puissance conjointe de 691 CV et une autonomie de 800 km. Son prix, compris entre 30 000 et 40 000 euros, le positionnera directement face aux modèles de Tesla.

Un troisième modèle prometteur

Enfin, un modèle additionnel, connu sous le nom de code « Kunlun », est en cours de développement. Ce SUV abordable, dont le prix pourrait être limité à environ 20 000 euros, pourrait bien être l’arme secrète de Xiaomi pour conquérir le marché automobile. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour cette nouvelle aventure de Xiaomi, qui ne manquera pas de tenir un public avide d’innovations à l’affût.