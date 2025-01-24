Les voitures électriques : un gage de sécurité face aux véhicules à combustion ?

Les voitures électriques, plus sûres que les véhicules à moteur à combustion interne ?

Une récente étude menée par ANCAP SAFETY, le programme d’évaluation des voitures neuves en Australasie, révèle que les voitures électriques obtiennent des notes de sécurité supérieures à celles de leurs homologues à moteur à combustion. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer ces résultats, et leur signification mérite d’être examinée de près.

Un constat encourageant pour les véhicules électriques

Selon les données fournies par ANCAP, parmi les 57 voitures électriques testées, seulement six n’ont pas atteint la note maximale. En revanche, dans la catégorie des véhicules à moteur de combustion interne, la situation est moins reluisante : sur 117 voitures testées, 18 n’ont pas réussi à obtenir une note cinq étoiles. ANCAP souligne que la majorité des modèles électriques testés sont relativement récents, ce qui est souvent synonyme de technologies de sécurité plus avancées. Cette avancée technologique est un facteur indéniable influençant les résultats des tests.

Des prix plus élevés pour des scores de sécurité supérieurs

Une autre observation faite par ANCAP concerne le prix des véhicules. Les voitures électriques, en général, ont un coût de vente plus élevé et sont souvent mieux équipées avec des systèmes de protection contre les chocs. Par exemple, des véhicules tels que le Suzuki Swift, qui n’a obtenu qu’une étoile lors des tests, reflètent généralement des standards de sécurité moindres. En revanche, aucune voiture électrique sur le marché australien ou néo-zélandais n’a obtenu moins de quatre étoiles. Le BMW i4, Hyundai Kona Electric, et Fiat 500e n’ont pas dépassé cette note, tandis que le Jeep Avenger reste le seul modèle électrique à trois étoiles offert à la vente.

Pour Carla Hoorweg, directrice générale d’ANCAP, la différence de scores de sécurité entre les véhicules électriques et ceux à combustion est en réalité minime. Toutefois, compte tenu du coût supérieur des véhicules électriques, vendre un modèle offrant une note inférieure semble illogique. Ainsi, même si l’observation met en avant la supériorité des véhicules électriques en matière de sécurité, d’autres enjeux tels que le prix et l’âge des véhicules jouent également un rôle essentiel dans ces résultats.