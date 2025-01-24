Que nous réserve le lancement de la livrée du 75e anniversaire de la F1 à Londres ?

La Formule 1 prépare son lancement de saison unique à Londres

La saison 2025 de Formule 1 s’annonçe inédite avec l’événement F175, qui se déroulera au célèbre O2 Arena de Londres. Il sera marqué par des présentations de couleurs de voitures et des célébrations rassemblant les 10 équipes de la compétition. Voici ce que l’on peut attendre de cette soirée mémorable.

Un événement centré sur les équipes et leurs personnalités

Dans le monde professionnel, il peut être risqué de ne pas respecter certaines règles, comme la populaire règle des sept minutes. Ainsi, lors du lancement de la saison, chaque équipe sera autorisée à utiliser un délai de sept minutes pour dévoiler ses nouvelles livrées. Cette soirée ne constituera pas un lancement de voiture traditionnel mais encouragera les équipes à se montrer créatives et engageantes pour capter l’attention du public.

Chaque équipe avait déjà ses propres projets de lancements séparés, mais il a été décidé que les nouvelles livrées devraient rester secrètes jusqu’à la soirée au O2 Arena. L’ordre de présentation sera inversé, en commençant par Sauber et en se terminant par McLaren. Cela donnera l’occasion à chaque équipe de se piloter et de se mettre en avant dans un cadre à la fois spectaculaire et convivial.

Une plateforme pour fidéliser les fans

Les équipes auront l’opportunité d’utiliser leurs sept minutes comme bon leur semble, que ce soit en projetant des vidéos, en effectuant des interviews avec les pilotes ou d’autres membres du personnel. Ce format permettra d’attirer les fans et de les rapprocher de leur équipe préférée durant cette année de célébration. Des performances musicales et une animation du spectacle viendront également ponctuer la soirée.

Les organisateurs prévoient une durée d’environ deux heures pour l’événement, qui marquera le début des célébrations du 75ème anniversaire de la Formule 1. Ce lancement coordonné représente une opportunité inédite, y compris pour les équipes à budget réduit, leur permettant d’accéder à un événement de grande envergure sponsorisé par la catégorie.