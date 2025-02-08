Porsche persiste dans l’innovation des moteurs à combustion.

Les voitures électriques chez Porsche sont désormais une réalité, avec de nouveaux modèles à l’horizon, dont un Cayenne entièrement électrique. Pourtant, la marque de Stuttgart a annoncé qu’elle continuera également à développer des moteurs à combustion interne pour des voitures 100% thermiques ou avec des motorisations hybrides rechargeables.

Un changement de stratégie évident

Ce revirement marque un changement évident de stratégie, surtout dans un contexte où la transition vers l’électrique se heurte à des difficultés, et ce n’est pas uniquement le cas pour Porsche. Quels seront alors les futurs choix de la marque ?

Porsche 911 : l’emblématique moteur à combustion maintenu

Commençons par la certitude : la Porsche 911. Cet emblème de Zuffenhausen conservera son moteur à combustion durant plusieurs années encore. Bien que la marque ait souligné par le passé la complexité de l’électrification de ce modèle, la nouvelle stratégie rassure les amateurs. Certes, il existe une version hybride, la GTS, mais le moteur à six cylindres reste fidèle.

Vers un avenir électrique pour les 718 et Macan

Quant à la famille 718, le Boxster et le Cayman feront bientôt leurs débuts en tant que voitures de sport entièrement électrique. Toutefois, leur développement rencontre des obstacles à cause de la crise chez Northvolt, fournisseur des batteries nécessaires. L’éventualité de ramener certaines versions retirées du marché est délicate, car elles ne respectent plus les réglementations de l’UE. Porsche envisagera-t-il de revoir ses options pour maintenir en vie des modèles à combustion tels que les cabriolets ou coupés ?

Le cas du Macan : une transition explosive

Pour le Porsche Macan, la situation se complique. Récemment, Autocar a rapporté que ce SUV de taille intermédiaire, désormais entièrement électrique, pourrait recevoir un moteur à essence. Cette affirmation a été rapidement contredite par la marque, qui a confirmé que la plateforme PPE ne permet pas l’intégration de moteurs à combustion.

Les enjeux financiers de la transition

Les choix stratégiques que Porsche effectuera impacteront ses marges, déjà sous pression. Pour 2025, la marque anticipe des marges entre 10% et 12%, bien éloignées de son objectif à long terme de 20%. Un budget additionnel de 800 millions d’euros sera nécessaire pour le développement des véhicules et des batteries.