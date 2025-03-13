Deux seulement des dix véhicules les plus vendus aux États-Unis reçoivent le prix de sécurité de l’IIHS.

Les Normes de Sécurité Renforcées Écartent les Véhicules du Palmarès IIHS

Cette année, l’Institut d’assurance pour la sécurité routière (IIHS) a modifié ses critères de test pour l’attribution de ses prix de sécurité. En conséquence, un nombre restreint de véhicules a été récompensé, reflétant un durcissement des normes.

Bilan des Récompenses 2025

Pour l’année 2025, seulement 48 modèles ont réussi à obtenir les prix Top Safety Pick et Pick+ de l’IIHS, un chiffre en baisse par rapport aux 71 modèles qui avaient été distingués à la même période l’année précédente. Parmi les véhicules les plus vendus aux États-Unis, tels que le Ford F-150, le Chevrolet Silverado et le Toyota RAV4, aucun ne figure parmi les lauréats. De plus, sur le classement des 10 véhicules les plus vendus, seules la Toyota Camry et la Honda Civic ont reçu ces distinctions, avec respectivement les prix Pick+ et Pick.

Critères d’Évaluation Renforcés

Pour décrocher les prix Top Safety Pick ou Pick+, un véhicule doit obtenir une note « Bonne » lors du test de collision frontale avec un chevauchement partiel, ainsi qu’une note « Bonne » dans le test latéral mis à jour. En plus, il doit affiché des notes « Acceptable » ou « Bonne » pour la prévention des collisions frontales avec piétons et pour le système d’éclairage. La seule différence entre un prix Pick et Pick+ est le test de chevauchement partiel ; un véhicule ayant une note « Acceptable » reçoit le prix Pick, tandis qu’une note « Bonne » lui confère le prix Pick+.

Les nouveaux critères, axés sur la protection des passagers arrière, ont contribué à éliminer de nombreux monospaces et camions de la liste des récompensés. Toutefois, plusieurs voitures, crossover et SUV continuent de figurer parmi les lauréats. Parmi ceux-ci, seuls les Toyota Tundra et Rivian R1T ont été retenus pour les camions, tandis que des modèles comme la Ford Mustang Mach-E, la Honda Accord, la Mercedes-Benz Classe C, la Genesis G90, la Chevrolet Traverse et la Lexus NX sont également primés.

Pour consulter la liste complète des lauréats, rendez-vous sur le site de l’IIHS.