Mercedes GLB 2026 : Découvrez le nouveau design captivant de l SUV qui s’annonce.

En 2025, la nouvelle génération de la Mercedes CLA marquera le début d’une ère inédite pour la marque. Ce modèle emblématique sera construit sur la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture), qui servira de base à une série de nouveaux véhicules électriques. Le modèle GLB, également en développement, pourrait faire son apparition sur le marché dès 2026.

Un design innovant pour le nouveau GLB

Le nouveau GLB devrait conserver la majorité des proportions de la génération actuelle, avec une longueur estimée entre 4,60 et 4,70 mètres. Les premiers prototypes aperçus laissent présager la continuité du design classique, tout en intégrant des innovations sur plusieurs détails cruciaux. En effet, ce modèle pourrait adopter des éléments de design initialement vus sur la CLA, tels qu’une calandre redessinée et une nouvelle signature lumineuse.

Des nouvelles palettes de couleurs, de nouvelles jantes en alliage et des poignées de porte affleurantes, rétractables électriquement, sont également attendues pour optimiser l’aérodynamisme du véhicule.

Évolutions techniques et options de motorisation

Le nouveau GLB et le modèle CLA, à l’image des modèles actuels, devraient partager plusieurs systèmes de motorisation. Les versions électriques offriront des configurations à propulsion arrière et transmission intégrale, développant respectivement 272 ch et plus de 400 ch. Les batteries seraient disponibles en deux capacités, 58 kWh et 85 kWh, exploitant une architecture électrique de 800 volts, permettant une recharge très rapide.

Bien que l’autonomie maximale de ces véhicules soit sans doute inférieure aux 465 miles du modèle CLA, elle devrait surpasser les 330 miles de l’EQB actuel. Parallèlement aux versions électriques, des hybrides légers à essence utilisant un tout nouveau moteur turbo quatre cylindres de 1,5 litre seront également proposés, avec des puissances variant entre 136 ch et 190 ch.