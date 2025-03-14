La Mercedes CLA Électrique Pèse Plus Qu’une S-Class de Base : Un Étonnant Paradoxe Automobile.

Le nouveau CLA électrique de Mercedes pèse plus qu’un S-Class de base

Dans un développement surprenant, le nouveau modèle électrique CLA 350 4Matic de Mercedes-Benz dépasse en poids les versions les plus populaires de la gamme S-Class. Ce fait est d’autant plus déroutant sachant que le CLA est censé représenter l’entrée de gamme dans la gamme de modèles de la marque allemande.

Des poids à l’avenant

Le poids du Mercedes-Benz CLA 350 4Matic avec EQ Technology s’établit à 2 135 kilogrammes, soit 4 706 livres, dans sa configuration européenne. Cela représente une différence de 65 kilogrammes (143 livres) par rapport à un S450 4Matic à empattement standard, et il est également 45 kilogrammes (100 livres) plus lourd que le modèle à empattement long. À titre de comparaison, le S-Class long mesure 56,6 centimètres (22,2 pouces) de plus que le CLA. Bien que l’on puisse arguer que les modèles choisis pourraient jouer en faveur de cette comparaison, il est indéniable que cette situation est atypique, un petit modèle pesant plus qu’un grand.

Un CLA qui n’est pas vraiment petit

Le CLA, bien qu’il soit le modèle d’entrée de gamme, n’est pas si petit. Avec une longueur de 4,72 mètres (185,9 pouces), il n’est que de 2,8 centimètres (1,1 pouces) plus court qu’une Classe C. À noter également que Mercedes ne produira plus de Sedan A-Class, laissant ainsi le CLA comme le modèle le plus compact de la marque.

Mercedes publie des chiffres incluant un poids du conducteur de 68 kilogrammes (150 livres) et 7 kilogrammes (15 livres) de bagages. Pour le S-Class, les mesures prennent également en compte un réservoir de carburant rempli à 90%. Bien qu’une version thermique du CLA soit toujours en vente, son poids n’a pas encore été divulgué. On s’attend à ce que la version mild-hybrid, avec un moteur turbo de 1,5 litre et une petite batterie de 1,3 kWh, soit nettement plus légère.

Cependant, malgré son poids, le CLA électrique se distingue par son impressionnante autonomie. La version à double moteur revendique une portée de 771 kilomètres sur une seule charge, faisant de lui l’un des véhicules électriques offrant la plus grande autonomie sur le marché. Des projets d’un modèle avec une batterie plus petite de 58 kWh sont également envisagés pour certains marchés, mais la portée maximale avec cette batterie n’a pas encore été révélée.

Pour les amateurs de praticité, un nouveau CLA Shooting Brake devrait voir le jour, bien que son introduction sur le marché américain reste incertaine. Reste à voir si ce modèle sera disponible.