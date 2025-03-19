Mercedes officialise la fin de l’A-Class : une page se tourne pour la compacte.

Mercedes-Benz a décidé de mettre un terme à la production de sa Classe A aux États-Unis après l’année modèle 2022. Bien que le plus petit modèle de la marque soit encore disponible sur certains marchés, son avenir semble déjà compromis. Lors d’une récente interview, le directeur technique de l’entreprise a confirmé que la gamme Classe A ne sera pas renouvelée après l’expiration de la génération actuelle.

La fin de la Classe A chez Mercedes

Au cours d’un entretien avec le magazine italien Quattroruote, Markus Schäfer a révélé que Mercedes réduira son offre de voitures compactes de sept à quatre modèles. Cette décision vise à réduire les coûts en se concentrant sur des modèles ayant un attrait plus large. Bien que les Européens soient friands de leurs berlines compactes, cela ne suffit pas à garantir la survie de ces véhicules dans un marché automobile en pleine mutation. La Classe A, sous ses deux formes, berline et hatchback, est appelée à disparaître, tandis que le modèle CLA deviendra le véhicule d’entrée de gamme de la marque.

Les raisons de cette réduction de gamme

« Réduire la complexité est une tâche clé pour nous, c’est pourquoi il était nécessaire de diminuer la gamme compacte de sept à quatre modèles. Nous avons besoin de modèles qui fonctionneront à l’échelle mondiale, y compris en Chine et aux États-Unis. Je sais que le hatchback est un favori en Europe, mais cela ne faisait pas partie du plan et nous avons dû faire des choix, y compris des choix difficiles. »

Parallèlement, le modèle B-Class, qui est le plus petit monospace de la gamme, sera également supprimé de l’offre. Les modèles restants seront le CLA, le CLA Shooting Brake, le GLA et le GLB. Un modèle réduit de la G-Class est également prévu, mais selon le CTO, il ne sera pas mécaniquement lié à ces quatre véhicules. Au lieu d’être basé sur la plateforme MMA, il adoptera une architecture différente pour offrir de meilleures capacités tout-terrain.

Transformation de la gamme électrique

Mercedes a récemment annoncé qu’elle abandonnerait sa gamme EQ distincte, intégrant ainsi les prochaines générations des modèles entièrement électriques EQA et EQB dans les familles GLA et GLB. De plus, des variantes électriques du CLA Shooting Brake à venir sont également attendues. Tous ces modèles seront disponibles sous forme de mild-hybrides, basés sur un moteur essence turbo de 1,5 litre.

Nombreux sont ceux qui estiment que Mercedes n’aurait pas dû poursuivre des volumes avec ces produits moins haut de gamme. Bien qu’on puisse en débattre, il est certain que les sportifs A35 et A45 vont nous manquer. Il est cependant logique d’éliminer la Classe A quatre portes pour permettre au CLA, plus sophistiqué, de briller. En ce qui concerne la B-Class, peu de clients la regretteront.