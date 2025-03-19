Les voitures électriques de BYD se rechargent désormais presque aussi vite qu’un plein d’essence !

BYD révolutionne la recharge des voitures électriques

La société BYD introduit une technologie de recharge qui vise à abolir la friction entre les utilisateurs de véhicules à combustion et la mobilité électrique. Grâce à sa nouvelle plateforme, la Super e-Platform, les conducteurs pourront recharger leur voiture électrique à une vitesse similaire à celle du remplissage d’un réservoir d’essence.

Une plateforme innovante pour une charge rapide

La Super e-Platform, récemment présentée en Chine, représente une avancée majeure dans l’industrie automobile. Avec une architecture fonctionnant à 1 000 volts et une puissance de recharge atteignant 1 MW (1000 kW), cette technologie permet d’ajouter jusqu’à 400 km d’autonomie en seulement cinq minutes. Alors que la plupart des véhicules électriques en Europe sont limités à une technologie de 400 volts et à des puissances de recharge de 200 kW, BYD ouvre la voie à une recharge ultrarapide qui pourrait bien changer la perception de la mobilité électrique.

Les enjeux pour l’avenir de l’électromobilité

Le président de BYD, Wang Chuanfu, a souligné l’importance de cette nouvelle technologie dans la lutte contre l’anxiété liée à la recharge chez certains conducteurs : « Notre objectif est de rendre la recharge des voitures électriques aussi rapide que de faire le plein d’un véhicule à essence, atteignant ainsi une parité en termes de vitesse de charge. » La Super e-Platform est la première plateforme de production en série au monde à intégrer une architecture à haut voltage dans tous les aspects, y compris la batterie et le moteur.

Pour accompagner cette technologie de recharge rapide, BYD prévoit de déployer plus de 4 000 stations de charge ultrarapides à travers la Chine, tout en mettant au point des systèmes de charge capables de s’adapter aux infrastructures existantes. Cette avancée pourrait signifier un véritable changement de paradigme pour l’adoption des véhicules électriques.